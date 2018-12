LEGGE DI BILANCIO: BERNARDINI (M5S), ''INCENTIVI PER ASSUMERE LAUREATI''

Pubblicazione: 30 dicembre 2018 alle ore 10:52

TERAMO - "Il Movimento 5 Stelle continua a puntare sui giovani laureati meritevoli e su coloro che sono in possesso di un dottorato di ricerca".

Ad affermarlo il deputato del Movimento 5 stelle Fabio Bernardini, teramano e membro della decima Commissione Attività produttive, riferendosi alla legge di Bilancio appena approvata, in cui è stato introdotto, al comma 709, un incentivo a favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca (includendo i giovani laureati presso università telematiche) ed aventi determinati requisiti (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età).

"L'incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - spiega Bernardini - con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis".

"Con la manovra viene disposto, inoltre, che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020 - spiega ancora il deputato - , misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione)".