LEGAMBIENTE L'AQUILA: RITA MAIONE NUOVO PRESIDENTE DI CIRCOLO

Pubblicazione: 23 ottobre 2019 alle ore 14:48

L'AQUILA - Il 19 ottobre scorso si è riunita l’assemblea dei soci del Circolo Legambiente Abruzzo Beni Culturali con sede a L’Aquila. In questa occasione, come richiesto dal regolamento dei circoli Legambiente si è provveduto a rinnovare l’organo di Presidenza.

L’importante appuntamento si è svolto come di consuetudine in un clima sereno e partecipe, nel corso del quale il presidente uscente, Enrico Stagnini, ha relazionato sulle attività svolte nei due anni di presidenza e sulle attività già previste per questo anno associativo.

Cambio di guardia alla Presidenza del Circolo, con Enrico Stagnini che dopo le votazioni dei soci cede il posto a Rita Maione, già membro del direttivo regionale e locale da diversi anni. Stagnini resta membro del direttivo del circolo così come è stata confermata la carica di vice presidente a Francesca Aloisio.

Il direttivo si compone poi di altre due socie, Amalia Scaricamazza e Liliana De Gasperis, anche loro riconfermate dopo la votazione.

"Un avvicendamento - è il commento del circolo -nel segno della continuità nei valori e nell'impegno che sempre ci hanno caratterizzato, ringraziando molto Enrico Stagnini per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni. Nei prossimi mesi il circolo sarà impegnato nelle consuete campagne nazionali con un’attenzione particolare alle problematiche locali, proseguendo nei progetti già avviati, quale l’adozione delle Mura Urbiche con la Compagnia delle Mura e la nuova campagna sui cambiamenti climatici #ChangeClimateChange".