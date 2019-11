LEGACOOP ABRUZZO, RICCARDO VERROCCHI IN ESECUTIVO NAZIONALE

Pubblicazione: 28 novembre 2019 alle ore 11:39

L'AQUILA - Una conferma importante per tutta Legacoop Abruzzo. È quella di Riccardo Verrocchi della Cooperativa Sociale Horizon Service di Sulmona, alla carica di componente dell’esecutivo nazionale.

La conferma del ruolo in occasione dell'assemblea di Generazioni Legacoop - Woodcoop tenutasi a Roma lo scorso 22 novembre.

Alla stessa assemblea ha partecipato anche una folta delegazione di giovani abruzzesi. Soddisfazione in casa Legacoop Abruzzo, dunque, dal presidente Luca Mazzali a tutta la presidenza regionale, nonché per la Cooperativa sociale Horizon service di Sulmona.

“Una conferma - dicono da Legacoop Abruzzo - che spinge tutta l’associazione a moltiplicare ancora di più l’impegno per la promozione della buona cooperazione nella nostra regione e a raggiungere gli obiettivi prefissati in sede congressuale e presentati pubblicamente lo scorso 15 novembre a Pescara”.

Tra gli obiettivi, la ricostituzione di un forte gruppo regionale di Generazioni Legacoop prevista a inizio 2020. Un gruppo strutturato che sappia entrare in relazione con i giovani soci e dipendenti delle cooperative regionali e con le altre realtà associative di giovani in Abruzzo, per tessere e rafforzare la rete regionale nell’ottica dell’inclusione, della parità e della partecipazione.

Nella fase di rinnovo degli organi, l’assemblea, per acclamazione, ha confermato alla carica di coordinatrice nazionale di Generazioni Legacoop Katia De Luca, al secondo mandato.

L’esecutivo eletto è composto da Roberta Pietrobono (Cooperativa Eticae, Lazio), Davide Battini (Legacoop Estense), Giulia Casarini (Cadiai, Bologna), Chiara Antognozzi (Coop. di comunità dei Sibillini, Marche), Alba Quku (Coop. Tatabox, Liguria), Alessio Perniciano (Coop. CAF, Toscana), con la conferma di Riccardo Verrocchi (Coop. Horizon Service, Abruzzo).