LEGA: TOUR SALVINI AL CENTRO-SUD, VICE PREMIER SULLE SPIAGGE ABRUZZESI

Pubblicazione: 05 agosto 2019 alle ore 13:20

ROMA - Parte mercoledì da uno stabilimento balneare a Sabaudia, il tour nel centro-sud del vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini.

Sette regioni in cinque giorni e diversi comizi sulle spiagge, puntellano un’agenda fittissima.

Il programma, divulgato stamane, si apre mercoledì nel Lazio con un comizio nello stabilimento balneare di un hotel di Sabaudia, mercoledì mattina.

Prosegue con un aperitivo presso una cooperativa di pescatori e il mercato del pesce di Anzio e in serata un comizio a Sabaudia.

Giovedì 8 agosto Salvini sarà poi in Abruzzo, in uno stabilimento a Fossacesia Marina, poi in piazza a San Salvo Marina e a Pescara.

Venerdì toccherà a Molise e Puglia, con interventi in spiaggia a Termoli e Peschici e un comizio in piazza a Polignano a Mare. Sabato sono in programma Basilicata e Calabria: prima Policoro, poi Amantea e Soverato.

Domenica in Sicilia il leader leghista dovrebbe avere tra le tappe Taormina.

Nella settimana di ferragosto, poi, il ministro dell’interno sarà il 14 agosto a Genova per la commemorazione del Ponte Morandi e la sera a La Spezia.

A ferragosto terrà il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Castel Volturno. Domenica 18 sarà in Toscana per la Versiliana.