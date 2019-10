IN ATTESA DELLA GRANDE MANIFESTAZIONE DEL 19 OTTOBRE PROSSIMO A ROMA IL GRUPPO DI MATTEO SALVINI RACCOGLIE ADESIONI AL PARTITO. LEADER CARROCCIO DEDICA POST A REGIONE SU FB. D'ERAMO, ''SIAMO ONORATI'' LEGA SCENDE IN PIAZZA, GAZEBO NELLE CITTA' ABRUZZESI: SALVINI, 'GRANDE PARTECIPAZIONE'

Pubblicazione: 13 ottobre 2019 alle ore 00:50

L'AQUILA - La Lega Abruzzo è tornata nelle piazze della regione con gazebo per le adesioni al gruppo di Matteo Salvini, in attesa della grande manifestazione del 19 ottobre prossimo a Roma.

La chiamata ai cittadini abruzzesi, che ha preso il via oggi, proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 13 ottobre.

Intanto Salvini in un post di Facebook ha dedicato un post all'Abruzzo: "Grande partecipazione e voglia di buonsenso oggi in tantissime piazze d’Abruzzo! Vi aspettiamo anche domani in 14 città, in attesa dell’appuntamento di sabato prossimo in piazza San Giovanni a Roma! Se voi ci siete noi ci siamo".

Il deputato aquilano Luigi D'Eramo, coordinatore regionale del partito, sempre sui social ha commentato: "L’Abruzzo sulla pagina del nostro Capitano Matteo Salvini! Onorati, perché Matteo ha l’Abruzzo e gli abruzzesi nel cuore faremo dell’Abruzzo un gioiello! Un grazie ai nostri consiglieri e assessori regionali e a tutti i nostri amministratori sempre presenti nei gazebo per rispondere alle esigenze, ai dubbi, alle prospettive dei cittadini abruzzesi!".