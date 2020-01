LEGA, IL RE DEL PAPEETE CASANOVA IN VACANZA IN ABRUZZO: ''E' LA REGIONE DEL BENESSERE''

Pubblicazione: 02 gennaio 2020 alle ore 09:05

L'AQUILA - Miglioramento della qualità della vita dei cittadini e valorizzazione dell'offerta turistica del territorio: sono questi gli obiettivi della Legge "Abruzzo Regione del Benessere" approvata con la Legge finanziaria regionale. Un provvedimento targato Lega - fortemente voluto dalla Lega Abruzzo guidata dal coordinatore Luigi D’Eramo e dal gruppo consiliare “Lega Abruzzo - Salvini”, rappresentato dal capogruppo Pietro Quaresimale, e sostenuto con convinzione dall’europarlamentare eletto nella circoscrizione Sud, Massimo Casanova, che ha scelto Roccaraso per trascorrere il Capodanno - che punta a esaltare le caratteristiche della Regione in termini ambientali, artistici e architettonici, tenendo conto delle eccellenze del prodotto tipico e dei servizi offerti dal punto di vista sanitario e sociale.

Partendo dalla considerazione che l’Abruzzo rappresenta a livello mondiale la “5a regione per qualità della vita” (Washinton post Usa), come informa una nota del partito la legge detta disposizioni di carattere generale al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la Regione sotto ogni aspetto in una logica di visione innovativa ed unificante. In particolare la legge detta disposizioni sia per promuovere il Benessere degli Abruzzesi sotto molteplici aspetti; sia come brand (‘Abruzzo Benessere’) per valorizzare la Regione in chiave di turismo sostenibile.

“Per la Lega la legge segna il cambio di passo nell’azione di governo regionale, conformemente al mandato ricevuto dagli elettori – dichiara soddisfatto Luigi D’Eramo-. Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto, ora non resta che finalizzare il provvedimento attraverso le misure attuative. Non vogliamo che le nostre leggi rimangano vuoti proclami come nel passato remoto di altri governi, ma progetti concreti che debbono trovare nel bilancio regionale adeguata copertura ed idonea previsione finanziaria”.

"Riteniamo che un'azione di questo tipo possa aprire anche scenari economici importanti – aggiunge entusiasta il capogruppo della Lega Abruzzo Quaresimale, primo firmatario - Vogliamo creare una linea di occupazione rilevante che possa dare un futuro e uno sviluppo alla nostra realtà".



“Questo provvedimento racchiude in sé tutte le priorità della Lega, che si conferma forza politica vicina al territorio e ai suoi cittadini ai cittadini”, gli fa eco Casanova.

“Gli abruzzesi devono avere la possibilità di agire e di fare. Se pensiamo che il territorio debba essere sfruttato in maniera sostenibile, dobbiamo dare la possibilità alle imprese di lavorare e di creare indotto. Ed è qui il punto di forza del provvedimento: guardare alla crescita complessiva della Regione, coniugando le esigenze dì tutela ambientale con lo sviluppo sostenibile. Il mio impegno sarà concreto a livello Europeo per sostenere i progetti ed i programmi di questa legge, e, perché no, allargarla alle realtà territoriali più prossime per promuovere e valorizzare il nostro eccezionale Made in Italy”.