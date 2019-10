LEGA GIOVANI: L'AQUILANO MACCARONE COORDINATORE STUDENTI UNIVERSITARI

L'AQUILA - L’aquilano Alessandro Maccarone, già senatore accademico all’Università dell’Aquila, è il nuovo coordinatore degli Studenti universitari della Lega del Centro Italia.

“La nomina di Alessandro Maccarone” – dichiara il parlamentare Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani, che ha ufficializzato l’incarico in occasione della prima riunione federale della Lega Giovani a Roma - “si inserisce nella più generale riorganizzazione del nostro movimento universitario.

Maccarone in questi mesi ha dimostrato di saper lavorare con attenzione e competenza e per questo gli abbiamo chiesto di strutturare il movimento universitario in Centro Italia nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Umbria e Toscana. Una sfida importante che sono certo saprà affrontare con determinazione.”

“Ringrazio il coordinatore federale Luca Toccalini per la fiducia accordatami – commenta Alessandro Maccarone –. L’esito elettorale delle Regionali in Umbria dimostra che la Lega rappresenta la forza trainante del centrodestra ed è per questo che dai giovani del Centro Italia arriverà un ricco contributo all’agenda politica della coalizione su scuola, università, ricerca e sviluppo.”

“Abbiamo la responsabilità di costruire” – continua la nota – “una grande realtà universitaria che coinvolga in tutta Italia i movimenti e le associazioni che non si riconoscono nei gruppi di sinistra che per troppi anni hanno monopolizzato le rappresentanze studentesche senza portare a casa alcun risultato concreto. Attraverso il radicamento in ogni Ateneo e con la forza della partecipazione apriremo le porte a tutti gli studenti di buonsenso per stabilire nuove linee programmatiche su didattica, ricerca, ambiente, diritto allo studio e lavoro: su questi temi costruiremo il nostro confronto elettorale ma soprattutto culturale con le altre forze politiche”.