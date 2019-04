LEGA: D'ERAMO, TIZIANO GENOVESI CONFERMATO ALLA GUIDA DELL'AREA MARSICANA

Pubblicazione: 12 aprile 2019 alle ore 11:56

AVEZZANO - “Tiziano Genovesi è stato confermato alla guida della Lega Marsica”.

A comunicarlo è il deputato Luigi D’Eramo che con un comunicato stampa ha ufficialmente confermato Genovesi alla guida del partito di Matteo Salvini.

“Visto l’ottimo lavoro svolto durante la campagna elettorale ed i risultati ottenuti nella Marsica dal movimento Lega Abruzzo - Salvini Premier, ho deciso di riconfermare alla guida del partito Tiziano Genovesi - aggiunge D’Eramo - affidando a lui il Partito in una fase delicata, all’indomani dell’importante vittoria delle regionali”.

“Genovesi avrà pieni poteri e totale agibilità politica sul territorio Marsicano”.

”Ringrazio l’Onorevole Luigi D’Eramo - ha commentato Genovesi - per la fiducia riposta nei miei confronti, consapevole delle sfide e del lavoro da svolgere nei prossimi mesi. Come sempre metteró il massimo impegno per poter costruire ed ampliare la base del movimento nella Marsica e per affrontare le prossime tornate elettorali con la consapevolezza che la lega in Abruzzo è radicata, forte e sempre più vicina alla gente”.