LEGA: D'ERAMO,''CHIEDIAMO A MARSILIO CONFERMA COMPOSIZIONE ESECUTIVO''

Pubblicazione: 04 ottobre 2019 alle ore 19:13

L'AQUILA - "Chiediamo al presidente della Regione, Marco Marsilio, di confermare l'attuale composizione dell'Esecutivo per quanto attiene agli assessori che rappresentano la Lega".

Così, in una nota, il deputato Luigi D’Eramo, neo segretario della Lega Abruzzo.

"Insieme al governatore abbiamo lavorato di pari passo e in sinergia, in questi giorni, per chiarire il quadro politico a seguito di dinamiche tutte interne al partito e per rafforzare e rilanciare l'azione amministrativa".

"Tutti i nostri sforzi sono indirizzati ad affrontare le problematiche che vive la nostra Regione e all’attuazione giornaliera del programma di governo. Insieme a Marco Marsilio cambieremo il volto dell’Abruzzo costruendo una regione moderna ed efficiente".