LE ''SARDINE'' A PESCARA, OLTRE 10MILA ISCRITTI AL GRUPPO, IN PIAZZA A DICEMBRE

Pubblicazione: 24 novembre 2019 alle ore 09:50

PESCARA - Oltre 10 mila iscritti al gruppo Facebook Le Sardine d'Abruzzo, nato poco meno di una settimana fa e, intanto, si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manifestazione a Piazza Salotto, a Pescara.

"La politica non potrà ignorare il grido di tanti, per questo la manifestazioni di Pescara dovrà avere tutta la nostra attenzione", scrive su Facebook Gennaro Spinelli, musicista come il noto papà Santino Spinelli, in arte Alexian.

Anche la data sembra essere già stata fissata al 7 dicembre.

Il movimento è nato lo scorso 14 novembre, in occasione della presenza di Matteo Salvini a Bologna a sostegno della sua candidata, Lucia Borgonzoni. In quell'occasione su Facebook è stato lanciato un evento chiamato "6.000 persone contro Salvini": gli organizzatori avevano chiesto ai partecipanti di radunarsi alle 20.30 davanti alla basilica di San Petronio. L’idea era dimostrare a Salvini che in Piazza Maggiore c’erano 6.000 persone “strette come sardine” a protestare contro di lui: più delle 5.570 che può contenere il PalaDozza.

Era stato chiesto anche che durante la manifestazione non ci fosse "nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto", e che i partecipanti esponessero solo cartelli con raffigurate delle sardine: "Volevamo dare un messaggio: staremo stretti come le sardine, perché saremo in tanti". Il simbolo, hanno spiegato, è un pesce silenzioso che si contrappone ai toni e alla retorica dei comizi populisti.