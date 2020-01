LE MURA DELL'AQUILA: AL MUNDA INCONTRO SU RESTAURO E ILLUMINAZIONE, DIRETTA VIDEO

Pubblicazione: 30 gennaio 2020 alle ore 15:48

L'AQUILA - Ferme nel tempo, collegamento fra l’allora e l’oggi, paradigma che interpreta l’identità storica e civica perduta della città, le mura storiche hanno sollecitato una riflessione sui nuovi utilizzi e linguaggi che hanno travalicato il restauro fine a se stesso.

Su questa attenzione Lucia Arbace, direttore del Polo Museale dell’Abruzzo, ha voluto richiamare le conoscenze di istituzioni, studiosi e associazioni per accompagnare la mostra in corso al Munda “Le mura dell’Aquila” con un inedito ciclo di dieci incontri.

Oggi , alle 17.30 per il secondo appuntamento “Il restauro e il progetto di illuminazione delle mura urbiche” scendono in campo gli uffici periferici del Mibact.

Abruzzoweb segue in diretta l’evento.

Per il Segretariato Regionale, stazione appaltante, ci sarà il segretario segionale Stefano D’Amico ed il rup Claudio Finarelli; interverrà anche Antonio Di Stefano, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del Cratere, progettista e direttore dei lavori.

Conclude l’incontro Alessandra Vittorini, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere, con alcune riflessioni sulla tutela di questo importante patrimonio architettonico e ambientale.

Sarà anche proiettato per la prima volta il video "Recupero e valorizzazione antiche Mura dell'Aquila" a cura di Antonio Di Stefano con la regia di Sergio Ciarrocca HDNA-Film per il Segretariato Regionale dei Beni Culturali.

I dieci appuntamenti, organizzati dal Polo Museale dell’Abruzzo in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, daranno la possibilità agli studenti di accreditare 2 CFU per almeno 8 incontri, 1 CFU per quattro.