LE DONNE DEL VINO D'ABRUZZO: CRESCE LA RETE CON LE TAPPE DELL'ENOTOUR

Pubblicazione: 17 agosto 2018 alle ore 19:28

L'AQUILA - Cresce e si rafforza la rete abruzzese delle donne professioniste che rappresentano la filiera vitivinicola.

Per l’associazione Le Donne del Vino, delegazione Abruzzo, il mese d’agosto ha decretato l’inizio di un lungo "tour della conoscenza", all’insegna dell’accrescimento delle competenze, dello scambio di buone prassi e della massima collaborazione.

La prima tappa ha visto protagoniste due importanti aziende del teramano, esattamente di Torano Nuovo, la cantina biologica Barone Cornacchia e l’azienda biodinamica Stefania Pepe. Le rispettive titolari, Caterina Cornacchia e Stefania, hanno accolto con entusiasmo le sommelier dell’associazione guidata regionalmente dalla delegata giornalista Jenny Viant Gómez.

Passeggiate didattiche in vigna, degustazioni guidate e abbinamenti dei vini con pietanze del territorio sono stati gli ingredienti di questa prima tappa, che sarà replicata in tutte le altre aziende delle aderenti all’associazione.

La promozione, partecipazione e protagonismo delle donne nel mondo del vino non può prescindere dal confronto e dallo scambio reciproco di competenze. Hanno preso parte alla prima tappa del tour le socie sommelier Giuliana Rotella, Arianna Di Pietro (membro dell’associaizone Giuristi della Vite e del Vino), Monica Sarrecchia (export manager), la socia della delegazione campana Michela Guadagno (in visita in Abruzzo) e la delegata regionale Jenny Viant Gómez.

La partecipazione ai “tour della conoscenza” sarà prossimamente aperta a tutti gli enoappassionati e simpatizzanti de Le Donne del Vino.

"Le iscritte all’associazione sono circa 700, in Abruzzo 28, tra produttrici, giornaliste, ristoratrici e sommelier", ricorda Donatella Cinelli Colombini presidente nazionale de Le Donne del Vino.

L’associazione è stata fondata nel 1988 e in Abruzzo annovera le produttrici Stefania Bosco, Katia Masci, Valentina Di Camillo, Marina Cvetic, Martina Danelli Mastrangelo, Aurelia Mucci, Emilia Monti, Caterina Cornacchia, Marina Contucci Ponno, Lia Di Biase, Stefania Pepe, Isabella Iezzi Rabottini; le rappresentanti d’azienda Ilaria D’Eusanio-Chiusa Grande e Simona D’Alicarnasso-Codice Citra; la ristoratrice Nadia Moscardi; le giornaliste Lisa De Leonardis ed Eleonora Lopes-Abruzzo Impresa; le sommelier Lucia Cruccolini, Graziella di Berardino, Valentina Bianconi, Giuliana Rotella, Manuela Vista, Serena Trolla, Angela Balducci ed Enca Polidoro; l’export manager Monica Sarrecchia e l’avvocato Arianna Di Pietro (associazione Giuristi della Vite e del Vino).

Possono aderire all’associazione tutte le donne appartenenti alla filiera vitivinicola, previa richiesta e versamento della quota associativa. Per info: [email protected]