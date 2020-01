LE ABRUZZESI DEL RUGBY: VINCONO BELVE NEROVERDI

E PAGANICA, PASSO FALSO DELL'AVEZZANO

Pubblicazione: 19 gennaio 2020 alle ore 18:19

L'AQUILA - Domenica di rugby per tante abruzzesi. In Serie A femminile le Belve Neroverdi vincono nettamente in casa contro Torre Del Greco e mantengono il primato in classifica.

In B maschile il big match tra le prime del girone 4 dice male all'Avezzano, che al Gladioli perde 11-19 contro la Primavera. Prima sconfitta stagionale per i gialloneri. Vince a Roma il Paganica in casa della Rugby Roma 8-26, consolidando il terzo posto.

In C ultima giornata della fase territoriale. Il Pescara vince contro l'Anconitana, la Polisportiva Abruzzo perde a Macerata. I primi andranno a fare la poule promozione, i secondi il girone salvezza. Ha riposato la Polisportiva L'Aquila nel girone G, ma la strada era già segnata: giocherà in poule salvezza.

Nel campionato élite U18 vincono sia l'Avezzano che la Polisportiva L'Aquila. Nel pomeriggio, a Bari, si è disputata anche la finale per l'accesso al campionato élite U16: vittoria netta della Polisportiva L'Aquila sulle Tigri Bari. I giovani neroverdi giocheranno in élite insieme alla già qualificata Rugby Experience.

Tutti i risultatI

Campionato nazionale di Serie A femminile | girone 4 | X giornata

Belve Neroverdi – Torre Del Greco 46-7

Campionato nazionale di Serie B | girone 4 | X giornata

Avezzano Rugby – Primavera Rugby 11-19

Rugby Roma – Polisportiva Paganica 8-26

Campionato nazionale di Serie C | girone E | X giornata

Banca Macerata – Polisportiva Abruzzo 34-8

Pescara Rugby – UR Anconitana 22-5

Campionato interregionale di Serie C | VIII giornata

Rugby Foligno – Rugby Sulmona 56-0

Rugby Perugia – L'Aquila Rugby Team non disp.

Campionato élite U18 | X giornata

Avezzano Rugby – Primavera Rugby 33-14

Polisportiva L'Aquila – Rugby Benevento 26-25

Campionato interregionale U18 Lazio-Abruzzo | II Fase, girone C | II giornata

Paganica Rugby Experience – Lega Latina non disp.

Adriatica RC – Colleferro Appia 12-27

Campionato interregionale U16 | Fase territoriale | Finale per l'accesso al campionato élite

Tigri Bari – Polisportiva L'Aquila 0-48