LAVORO: STOP SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO FINO A LUNEDI'

Pubblicazione: 12 dicembre 2019 alle ore 17:43

PESCARA - I Centri per l'impiego regionali (Cpi) non erogheranno servizi da pomeriggio di oggi fino alla tarda mattinata di lunedì 16 dicembre.

Lo comunicano gli uffici del Dipartimento Lavoro della Regione Abruzzo dopo che Anpal, l'agenzia nazionale che gestisce i servizi per il lavoro, ha comunicato il blocco dei servizi informatici per questioni tecniche.

Lo stop dei sistemi informatici rende impossibile al personale dei Centri per l'impiego di rilasciare certificati e venire incontro alle richieste dell'utenza.

In particolare il blocco andrà ad interessare: la gestione delle politiche di Garanzia Giovani, il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) e la gestione delle politiche legate al Reddito di cittadinanza.

Questo significa che tutti gli appuntamenti fissati tra domani e lunedì dai navigator per i colloqui ai percettori di reddito di cittadinanza sono rinviati.

Sempre per questioni informatiche non sarà disponibile il sito Borsa lavoro Abruzzo e la possibilità da parte del cittadino di reperire la Did online sui portali servizi.anpal.gov.it e MyAnpal.