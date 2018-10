LAVORO: SIGLATO ACCORDO CASSA INTEGRAZIONE 53 DIPENDENTI IPERSIMPLY TERAMO

Pubblicazione: 24 ottobre 2018 alle ore 18:38

TERAMO - Dal ministero del Lavoro è arrivato oggi l'accordo che sigla la cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei 53 dipendenti del supermercato Ipersimply che si trova a Teramo, nella frazione di Piano D'Accio.

L'intesa prevede un anno di intervento dall'1 novembre prossimo fino al 31 ottobre 2019.

Un risultato assai importante in quanto si tratta di uno tra i primi casi in Italia di utilizzo di questo strumento, dopo il suo reinserimento nelle settimane scorse, all’interno del "Decreto Genova".

Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, presente stamane a Roma, ha dichiarato che "si tratta di un primo risultato assai importante, forse inaspettato se si considerano le condizioni iniziali di cui eravamo stati messi a conoscenza dall’azienda solo ai primi di settembre. Siamo riusciti a intercettare questa opportunità che con tempi più lunghi poteva sfumare a causa della limitatezza delle risorse disponibili".

"Un risultato - ha aggiunto - che è stato possibile raggiungere grazie alla granitica compattezza dimostrata da tutte le parti coinvolte: noi come attori istituzionali, per quanto di nostra competenza sia a livello politico che tecnico, abbiamo supportato i sindacati e i lavoratori, ai quali va il ringraziamento più grande per la dignità e senso di responsabilità dimostrati in queste difficili settimane".

"La vicenda Ipersimply - ha ricordato il primo cittadino - come ripetuto più volte, per noi non ha mai rappresentato un caso sporadico e isolato, ma si è trattato e si tratta di un simbolo della storia della nostra città: in un periodo di enorme difficoltà, in un territorio provato prima dalla crisi e poi dalle calamità naturali, la chiusura di un sito commerciale che da decenni operava sul nostro territorio è stato un duro colpo".

Il sindaco ha inoltre ricordato che, "nel corso delle trattative, come Comune, abbiamo insistito fortemente sulla necessità che la licenza ci fosse riconsegnata. Questo perché siamo già al lavoro per valutare eventuali riqualificazioni dell’area commerciale ed eventuali gruppi aziendali, pronti a riaprire a Teramo e a riassorbire i lavoratori, da novembre in cassa integrazione".

"La giornata di oggi dà una boccata di ossigeno a noi e ai lavoratori, fiduciosi che continuando su questa strada nei prossimi mesi riusciremo, insieme alla Regione Abruzzo che si è impegnata nel mettere in campo un pacchetto di interventi mirati, a portare a casa un ulteriore risultato. Teramo per rialzarsi ha bisogno anche e sopratutto di questo. Noi continueremo ad esserci", ha concluso.

Anche il presidente della Provincia di Teramo Renzo Di Sabatino ha espresso "soddisfazione per il risultato raggiunto, che premia la sinergia di intenti e di attività messe in campo sin dal primo momento. È questa una vertenza nella quale il tavolo locale, con la forte partecipazione delle istituzioni, ha fatto la differenza. Mi auguro che l’anno di tempo che ora abbiamo davanti possa portare a trovare nuove soluzioni favorevoli ai lavoratori, accanto ai quali continueremo a rimanere con uguale impegno".

Emanuela Loretone della Cgil e Luca Di Polidoro della Cisl, dal canto loro hanno sottolineato che, "la cassa integrazione guadagni straordinaria, sebbene sia un ammortizzatore sociale che riduce il salario dei lavoratori, è un importante risultato, considerato che la proprietà è arrivata a Teramo dicendo che avrebbe chiuso in 20 giorni il punto vendita".

"Un risultato che i lavoratori dell’Ipersimply hanno ottenuto grazie alla loro incessante lotta e alla contrattazione portata avanti con l’appoggio indispensabile delle istituzioni locali, che ringraziamo. Da oggi saremo impegnati per cercare di mettere in piedi tutte le proposte possibili per il mantenimento dei livelli occupazionali. In ogni caso oggi registriamo una piccola vittoria e un passo avanti verso l’obiettivo più grande", hanno concluso Loretone e Di Polidoro.