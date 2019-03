LAVORO: SEVEL DI ATESSA CERCA OPERAI, ''SI PARLA DI 500 ASSUNZIONI''

Pubblicazione: 05 marzo 2019 alle ore 10:39

ATESSA - "Sevel cerca operai sui turni, e la sede di lavoro è Atessa, in provincia di Chieti".

Così recita il manifesto diffuso da Fca all'interno dei propri stabilimenti in Italia, in cui si rende noto che nella fabbrica del Ducato, in Val di Sangro, servono più lavoratori.

Ricerca di personale che avviene dentro il gruppo, ma, nel frattempo, in Sevel sono in corso colloqui a raffica.

"Si vocifera di circa 500 nuove assunzioni - dicono i sindacati, come riporta Il Messaggero -, ma non c'è nulla di ufficiale".

E per questo, per comprendere progetti e annunci, le Rsa di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, dopo un'ampia discussione, hanno chiesto un incontro con la direzione per avere lumi su incremento occupazionale e dei turni, che dovrebbero diventare 17 o 18, volumi produttivi e piano ferie 2019.

"Le voci che si rincorrono all'interno dello stabilimento - scrivono le organizzazioni sindacali in una nota, riportata dal quotidiano - stanno provocando confusione tra le maestranze e Sevel non si è ancora espressa sul piano operativo da attuare".

Sono necessari chiarimenti, viene ancora evidenziato, anche rispetto all'incremento dei volumi produttivi di cui ha parlato l'ad di Fca, Mike Manley, lo scorso novembre. Per quanto riguarda l'annuncio interno, esso è rivolto a quanti, ad esempio, sono in cassa integrazione. O che, magari, per maggiore sicurezza, vogliono trasferirsi in Abruzzo.