LAVORO: ANCHE IN ABRUZZO EURES CERCA VETERINARI PER OLANDA E SVEZIA

Pubblicazione: 02 maggio 2018 alle ore 18:15

TERAMO - "Dopo le positive esperienze legate alla ricerca di personale nel settore edile in Olanda e nel settore medico, assistenziale e scolastico in Svezia, la rete Eures propone un altro incontro abruzzese per la ricerca di medici veterinari, tecnici veterinari e biotecnologi della riproduzione in Olanda e Svezia". A comunicarlo, in una nota, è la Regione Abruzzo per la rete Eures, servizi europei per l'impiego.

"Questa volta - si legge nella nota - l'appuntamento alla ricerca di personale specializzato disposto ad un'esperienza di lavoro nei due paesi europei verrà curato in collaborazione con l'Università degli studi di Teramo. Il prossimo 10 maggio, infatti, si terrà presso la facoltà di Medicina veterinaria dell'Università degli studi di Teramo in località Piano d'Accio, una giornata dedicata alle opportunità di lavoro in Svezia e Olanda nel settore veterinario, realizzata grazie alla collaborazione ormai consolidata tra l'ufficio Job Placement dell'Università e il servizio Eures della Regione Abruzzo, con la partecipazione della rete Eures olandese e svedese".

"L'evento - continua la nota - è aperto a medici veterinari, tecnici veterinari e biotecnologi della riproduzione. La giornata del 10 maggio prevede due momenti: il primo, nella mattinata, aperto dal rettore Luciano D'Amico, con la presentazione del progetto di mobilità di Eures Abruzzo 'Your First Eures Job 5.0' e 'Vivere e Lavorare' in Olanda e in Svezia, a cura dei responsabili Eures olandesi e svedesi".

"A seguire - si legge ancora -, sempre nella mattinata, sono previste le presentazioni dell'azienda svedese 'Evidensia' e l'agenzia di reclutamento veterinario olandese 'Vetwork' con la descrizione delle offerte, dei posti di lavoro e le testimonianze di chi sta effettuando una esperienza di lavoro in Olanda e in Svezia. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato ai colloqui tra i candidati e le aziende interessate", conclude la nota.

Per candidarsi alla selezione è necessario allegare entro il 9 maggio 2018 il proprio curriculum vitae in lingua inglese in formato pdf al seguente indirizzo: https://goo.gl/forms/DHoECuKk0B02gFS13. Per avere maggiori informazioni si può invece inviare un'email agli indirizzi [email protected] oppure [email protected]