LAVORO, PEZZOPANE: ''PRIMO MAGGIO DIVERSO, PENSIERO A CHI HA PERSO VITA PER ASSISTERE MALATI''

Pubblicazione: 01 maggio 2020 alle ore 10:57

L'AQUILA - “Un Primo Maggio diverso questo, senza manifestazioni e senza piazze. Ma è una giornata ancora più importante, proprio per la crisi mondiale che sta vivendo il mondo del lavoro. Buon Primo Maggio colmo di gratitudine per chi oggi lavora, anche in ospedale, tra sofferenza e disperazione. Buon Primo Maggio di resistenza a chi ha dovuto interrompere il suo lavoro per questo virus cattivo che ha bloccato attività e impegno professionale. Buon Primo maggio di speranza a chi il lavoro non lo aveva o lo ha perso e teme di non averlo mai più. Buon Primo Maggio di coraggio a chi lotta ogni giorno per ridare il lavoro a tutti, per la vita, per il futuro. Ce la faremo anche questa volta, con l’ impegno e la collaborazione. Buon Primo Maggio all'Italia che resiste".

Così la depuatta Dem Stefania Pezzopane ha voluto salutare gli abruzzesi nella giornata della Festa delle lavoratrici e dei lavoratori.

"Oggi più che mai sono vicina alla mia gente con l'impegno a salvare ed a creare lavoro. Per l'Italia, per l’Abruzzo, per la nostra rinascita, per costruire nuova fiducia”.