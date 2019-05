LAVORO ESTIVO : SELEZIONI HUMANGEST ANCHE IN ABRUZZO, 1.400 PROFILI

Pubblicazione: 17 maggio 2019 alle ore 17:21

PESCARA - Oltre 1.400 posizioni lavorative aperte in ambiti che vanno dalla logistica alla metalmeccanica, dalla ristorazione all’hotellerie, dai servizi alla produzione e, geograficamente, le selezioni riguardano l'Abruzzo e l’intero territorio nazionale.

A daren notizia è la Humangest, società recruitment, formazione e gestione delle risorse umane, che spiega come queste "interessanti proposte di lavoro rappresentano occasioni importanti che possono trasformarsi da 'semplice' lavoro stagionale a collaborazioni a lungo termine".

"Si avvicina l’estate e, come di consueto - si legge in una nota di Humangest -, la domanda di lavoro in tutti i settori, non solo quelli legati al turismo, raggiunge picchi significativi. Ciò è dovuto a diversi ragioni che vanno dall’avvio della stagione turistica all’aumento di produzione in determinati settori e, ancora, per far fronte alla sostituzione di lavoratori assenti per le ferie. Le posizioni aperte sono oltre 1.400. A trainare la richiesta di personale è il settore della logistica, con ben 400 posizioni aperte in regioni quali il Lazio, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto: addetti picking, addetti al confezionamento, magazzinieri e carrellisti".

"Numeri significativi anche per la GDO (Grande Distribuzione Organizzata), che necessita di ben 150 profili in Puglia, tra addetti vendita e banconisti. Settore molto attivo - spiega Humangest - è anche quello dei servizi, che richiede oltre 220 figure tra autisti, addetti call center e profili in ambito cleaning, come gli addetti alle pulizie industriali, gli addetti alla lavanderia e allo stiro".

"I grandi flussi di turisti, che si riversano in estate nelle strutture ricettive, generano una richiesta di personale significativa nei settori della ristorazione e dell’hotellerie. I profili più ricercati sono cuochi, aiuti cuochi e camerieri di sala, circa 50 posizioni, e 40 risorse per l’animazione, l’accoglienza, la sorveglianza, i servizi di assistenza ai bagnanti. Per entrambi i settori, le assunzioni riguardano Lombardia, Campania, Lazio e Abruzzo".

Per consultare tutti gli annunci si può visitare il sito http://cercalavoro.humangest.it/ o scaricare gratuitamente l’App del Gruppo SGB Humangest negli store dedicati.

Per inviare la propria candidatura è necessario effettuare la registrazione o, in alternativa, recarsi presso una delle 44 filiali su tutto il territorio nazionale; l’elenco è consultabile al seguente indirizzo http://cercalavoro.humangest.it/index.php/filiali-sedi.

Il Gruppo SGB Humangest Holding, nato nel 2005, è un solution provider totalmente a capitale italiano, in grado di offrire alle aziende e ai lavoratori numerosi servizi: ricerca e selezione, somministrazione, formazione, gestione delle risorse umane, nonché consulenza alle imprese e servizi in outsourcing, attraverso differenti Società e Divisioni: Humangest, Humanform, Humangest Group Romania, Humansolution, Key Payroll.

Un fatturato di 165 milioni di euro, 1.600 aziende clienti, 600 dipendenti distribuiti su 44 filiali in 13 regioni, 5.000 persone assunte, una banca dati di oltre 300.000 candidati: sono questi i numeri del 2018 del Gruppo SGB che si prepara, per i prossimi anni, a cogliere le sfide di un mercato in continua evoluzione.