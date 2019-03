LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE, INCONTRO DELLA UILTEMP ALL'AQUILA

Pubblicazione: 27 marzo 2019 alle ore 11:41

L'AQUILA - Si terrà venerdì 29 marzo, ore 11, presso la sede Uil, il nuovo incontro di Uiltemp Abruzzo con i lavoratori somministrati dell’Aquila.

Sarà presente il segretario regionale Uiltemp Abruzzo Maurizio Sacchetta.

Il rinnovo del CCNL per il comparto dei somministrati - si legge in una nota del sindacato - impone la necessità di un incontro con loro. I nuovi elementi del CCNL, elaborati anche alla luce del nuovo decreto dignità, devono essere chiari a tutti i lavoratori. Come chiare devono essere le opportunità in termini di assistenza, da quella sanitaria a quella previdenziale, così come in termini di formazione, a disposizione di tutti i somministrati grazie al fondo Epitemp- Formatemp.

Negli ultimi due anni in Abruzzo vi è stato un forte aumento dell’utilizzo della somministrazione, in particolare. E la somministrazione non è più solo per picchi di produzione ma è diventata strutturale.

Somministrati sono quei lavoratori che, dipendenti di un’agenzia di lavoro, svolgono la loro mansione in un’altra azienda. I lavoratori di questa tipologia lavorano fianco a fianco con i cosiddetti “diretti” cioè i lavoratori che svolgono mansione nella stessa azienda dei somministrati, e sono però direttamente dipendenti della stessa.

Quando si parla di somministrati si pensa sempre ai giovani, ma da qualche tempo, l’età lavorativa è aumentata, e si hanno somministrati vicini all’età pensionabile. Inoltre essere somministrati non significa essere lavoratori di serie “b”. Tra i somministrati ci sono laureati, specializzati.

Conoscere i propri diritti e chiederne il rispetto all’interno dell’azienda nella quale si lavora, è fondamentale.

L’incontro del prossimo 29 marzo, vuol, fuori dallo slogan, rendere i lavoratori consapevoli dei propri diritti. Somministrazione significa anche flessibilità, ma non per questo implica precarietà. Muoversi nel campo delle leggi a tutela di questi lavoratori non è sempre semplice, per questo l’incontro sarà un momento di confronto, di chiarimento, e offrirà ai lavoratori l’opportunità di conoscere luoghi, persone e opportunità di sentirsi rappresentati davanti a qualsiasi necessità