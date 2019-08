LAVORATORI DEL TURISMO: CAMPAGNA CGIL CONTRO SFRUTTAMENTO E ABUSI

Pubblicazione: 21 agosto 2019 alle ore 17:51

CHIETI - Prosegue anche in provincia di Chieti la campagna di informazione e comunicazione della Filcams Cgil a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali del turismo: cuochi, bagnini, camerieri, addetti alle pulizie.

A livello nazionale parliamo di un settore che conta 617 mila imprese, più del settore manifatturiero e occupa oltre 2,7 milioni di addetti.

Solo in Abruzzo parliamo di circa 17 mila imprese e 55 mila addetti, secondo i dati diffusi dalle Camere di Commercio.

Un settore che non si può delocalizzare e dunque strategico per potenziare e far crescere l'economia del territorio, e diventare un'ulteriore possibilità di impiego per i giovani abruzzesi, anche in una provincia come quella di Chieti, dove i numeri dell'industria manifatturiera sono così importanti.

Un settore dove l'elemento centrale è il lavoro, dove la differenza la fanno proprio i lavoratori , la loro professionalità la loro capacità di rendere le nostre ferie indimenticabili.

#BackStage, il lavoro che non vedi vale, vuole mettere in evidenza e valorizzare proprio l’impegno e la professionalità di chi è dietro le quinte, richiamando l’attenzione dei turisti sull’importanza di tutto quello che non vedono, ma è fondamentale per rendere "indimenticabile" la loro vacanza.

Ma quali sono le condizioni di lavoro degli addetti del turismo nella nostra provincia? Oggi molto spesso sono presenti irregolarità e abusi, manca il rispetto delle norme e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, orari massacranti senza giorno di riposo, con poche ore in regola in busta paga e molte altre in nero, pagamento a cottimo o comunque sotto pagato.

Molti giovani al primo impiego, molte donne intrappolate nella migliore delle ipotesi in un contratto precario. Solo un lavoro tutelato, adeguatamente formato, ben retribuito e professionalizzato è invece garanzia di un servizio all'altezza delle aspettative.

Diritti, qualità e buona occupazione dunque : 3 elementi imprescindibili per costruire un futuro di crescita dell'occupazione anche nei nostri territori.

La Filcams Chieti raccoglie quindi il testimone delle iniziative già promosse in provincia di Pescara e Teramo e parte con diversi appuntamenti lungo il litorale da Francavilla al Mare a Vasto: Sabato 10 agosto dalle 10 alle 13 a Francavilla al Mare nella spiaggia libera vicino Hotel Mare Blu, venerdì 23 agosto dalle 10 alle 13 a Ortona, sabato 24 agosto dalle 10 alle 13 a Vasto Marina.

Le iniziative e manifestazioni territoriali, daranno inoltre l’opportunità a tutti i lavoratori di avvicinarsi alla Filcams Cgil: l’obiettivo è quello di far conoscere ai lavoratori, anche alla prima esperienza, i propri diritti, per avere tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio la propria esperienza lavorativa.