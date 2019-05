UNIONE CIVILE VENERDI' PROSSIMO: LA WEDDING PLANNER ABRUZZESE CHIARA PACIFICO, ''CELEBRARE IL PROPRIO AMORE E' UN DIRITTO UNIVERSALE'' LASCIANO L'ABRUZZO PER LAVORO, MA PER IL ''SI''' MIRKO E VINCENZO TORNANO A PESCARA

Pubblicazione: 01 maggio 2019 alle ore 15:13

PESCARA - Sette anni fa hanno lasciato l'Italia per trasferirsi a Londra per lavoro, ma anche per poter vivere serenamente la loro storia d’amore, ma per le loro nozze due giovani abruzzesi, Mirko Spezialetti e Vincenzo Scutti, hanno scelto di tornare nella loro Pescara.

L'unione civile verrà celebrata venerdì 3 maggio alle ore 18.

Con la Legge del 20 maggio 2016, meglio conosciuta come Cirinnà dal nome della senatrice prima firmataria del disegno di legge che regolamenta le unioni tra persone dello stesso sesso, sono potuti tornare a casa, per celebrare il loro grande passo scegliendo il Tortuga Beach Club dei fratelli Vaccaro, club esclusivo della costa, per il loro “sì lo voglio!”.

“Celebrare il proprio amore è un diritto universale che riguarda ogni coppia - dice Chiara Pacifico, Wedding & Event Planner abruzzese scelta dagli sposi un anno fa per affidarle il progetto e la regia del loro grande giorno - Ho seguito Mirko e Vincenzo fin dal principio nel loro sogno di convolare a giuste nozze, aiutandoli con l’iter burocratico e tenendo adeguatamente conto delle esigenze specifiche degli innamorati per realizzare un evento da sogno”.

“Ho trovato molta collaborazione e professionalità nei funzionari dello Stato civile presso il Comune di Pescara, disponibili ben oltre il mero adempimento dei loro compiti, sostenendo la coppia nelle difficili comunicazioni con l’Ambasciata”, spiega la Wedding Planner.

“Ogni collaboratore che ha lavorato a questo evento si è reso partecipe della grande emozione degli sposi nel poter realizzare un sogno fino a pochi anni fa utopico. La scelta della location, il Tortuga Beach Club, è stato un amore a prima vista determinato dalla bellezza del posto, la competenza dello staff, l’eccellenza della cucina e le risorse fondamentali del Team Tortuga come Giorgia Ballone, che ha accompagnato le scelte degli sposi con professionalità e con la dolcezza e la disponibilità di un amica di vecchia data. Sono particolarmente affezionata al Tortuga Beach Club che è stato anche scelto dal mio team di 8 professionisti del settore, per il debutto il 29 settembre 2019 di Wedding For, ovvero il primo corso in tutto il Centro Sud italia dedicato alle spose che vogliono organizzare un matrimonio da favola tutto da sole”.

Chiara Pacifico, la Wedding Planner, conclude dicendo: “Sono sicura che sarà un evento unico ed emozionante, dal rito celebrato sulla terrazza con il mare come cornice a diverse ed esclusive ambientazioni all’interno ed esterno della location. Spero, inoltre, che Mirko e Vincenzo possano incoraggiare tante altre coppie gay sia nel perseguire il loro sogno di unirsi in matrimonio che scegliere la nostra splendida regione come scenario del loro 'Sì lo Voglio!'”.