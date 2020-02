LANCIANO: PRESENTATA 31ESIMA FIERA NAZIONALE 'ABITARE OGGI'

Pubblicazione: 21 febbraio 2020 alle ore 16:27

LANCIANO - "È necessario rivedere il quadro normativo della legge regionale dell'urbanistica, datata 1983, e agire presto per puntare a una visione del costruire ecosostenibile. Con l' attenzione all'ambiente, con meno emissioni in atmosfera e attenzione alle risorse idriche, e la costruzione degli edifici, anche pubblici, scuole comprese, bisogna darsi da fare per non compromettere le future generazioni. Massima attenzione anche all'accessibilità universale e alle persone fragili".

È quanto ha detto Nicola Campitelli, assessore regionale all'Urbanistica e Territorio, intervenuto oggi a Lancianofiera, polo fieristico regionale di cui la Regione Abruzzo è uno dei quattro soci, per la presentazione della 31esima edizione di Abitare Oggi, la fiera nazionale dell'edilizia e dell'architettura a cui partecipano 70 espositori in rappresentanza di 100 aziende di livello nazionale e internazionale.

La rassegna si terrà dal 28 febbraio al 1 marzo, con orari 10-19 e ingresso gratuito.

Presenti inoltre gli ordini professionali dei geometri, ingegneri, geologi e architetti che tratteranno argomenti di attualità sui nuovi sistemi, tecnologie e le evoluzioni per costruire e ristrutturare, il bonus fiscale 2020, la città vivibile e inclusiva attraverso le nuove questioni di diritto urbanistico.

"Temi importanti unitamente all'esposizione in materia di costruzioni eco green, bioedilizia e energie alternative - ha aggiunto Franco Ferrante, presidente di Lancianofiera - Abitare Oggi offre inoltre spazio all'arredamento di interni, arte e cultura. Una fiera del bello".

A cura dell'Università Europea del Design verrà allestita una mostra collettiva di 10 artisti, tra cui pittori e scultori e sarà presentata all'azienda Fratelli Guzzini progetti del corso di design management. Alla presentazione ufficiale di Abitare Oggi erano inoltre presenti i rappresentanti degli altri tre soci di Lancianofiera, comune di Lanciano, Camera di Commercio Chieti-Pescara e Banca Bper.