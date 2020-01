Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

LANCIANO: ''NOT IN MY NAME DONALD'', FLASHMOB IN PIAZZA CONTRO PRESIDENTE USA

Pubblicazione: 05 gennaio 2020 alle ore 20:57

LANCIANO - "La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, Donald Trump anche di giorno con le bombe tutte intorno". Questo il messaggio diffuso da Nuovo senso civico, tra gli organizzatori del flashmob che si terrà domani in piazza Plebiscito alle 18, "senza leader e senza bandiere, senza altra voce che un foglio di carta con su scritto: '#NotinmynameDonald' e 'Questo futuro non è futuro Mr. Trump': #ThisFutureNoFutureMrTrump", viene spiegato. "La follia ha gettato la maschera e questa follia rappresenterebbe lo Stato più forte al mondo. E’ tempo di mettere la vitalità delle nostre energie positive al servizio dei nostri corpi, testimoniando fisicamente la nostra avversione allo spettro di un’escalation di violenza scatenata senza rispetto per le nostre vite, per il nostro futuro e quello dei nostri figli. Da questo momento - sostengono gli organizzatori - siamo tutti più in pericolo a causa di un folle sovrano del pianeta".

