LANCIANO: INAUGURATA 58ESIMA FIERA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

Pubblicazione: 05 aprile 2019 alle ore 19:00

LANCIANO - "Per la Regione Abruzzo la fiera nazionale dell'Agricoltura di Lanciano significa molto ed è un punto di riferimento per tutto il comparto che genera un'economia importante e vogliamo puntare su nuovi investimenti per Lancianofiera, di cui siamo soci. Anche la nostra agricoltura è trainante per l'economia che guarda al futuro e punta sui giovani che si avvicinano al settore e aprono molte imprese. L'Abruzzo deve investire sulla natura e l'agroalimentare, siamo la regione dei parchi con ambiente unico, forse in Europa, e bisogna tenerla in considerazione".

Lo ha detto il vice presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Emanuele Imprudente, assessore all'Agricoltura, intervenuto all'inaugurazione della 58/a edizione della rassegna, altamente specializzata nella meccanizzazione applicata al settore agricolo.

Presenti anche gli assessori regionali Nicola Campitelli (Urbanistica e Territorio), Mauro Febbo (Attività produttive) e Nicoletta Verì (Salute), che ha partecipato a un convegno sulla sicurezza, e poi Franco Ferrante, presidente di Lancianofiera, e il sindaco Mario Pupillo.

La manifestazione, orari 9-19, chiude domenica 7 aprile. All'edizione 2019 sono presenti 250 espositori provenienti da tutta Italia e ditte costruttrici giunte da Belgio, Austria, Polonia, Germania, Francia, Usa e Giappone.