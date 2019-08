LANCIANO: IN MARCIA PER LA RICERCA CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA, IL LUNGO PERCORSO DI MARCO TOGNI

Pubblicazione: 02 agosto 2019 alle ore 18:56

LANCIANO - Marco sta viaggiando a piedi tutta l'Italia per presentare la Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla e sensibilizzare su questo importante tema tutte le realtà che incontra lungo il suo cammino.

Il suo progetto è percorrere a piedi 6 mila chilometri in 259 giorni, toccando 18 regioni, più Sicilia e Sardegna, per far sì che la ricerca corra più veloce della Sclerosi Multipla.

Oggi, Marco Togni, ingegnere di Genova e volontario della @aism_onlus associazione italiana sclerosi multipla, è arrivato a Lanciano da Casalbordino.

E' stato ricevuto nella sala consiliare "Falcone e Borsellino" del Comune di Lanciano, dal sindaco Mario Pupillo, dal presidente del Consiglio comunale Leo Marongiu, dal vicesindaco Giacinto Verna, e dagli assessori Dora Bendotti e Carlo Orecchioni.

"Il documento che Marco ci ha presentato oggi è stato redatto nel 2014, firmato dell’allora ministro della Salute, rinnovato anche dall’attuale governo nazionale. D'intesa con il presidente del Consiglio comunale Leo Marongiu, aderiremo a questa lodevole iniziativa recependo la Carta dei Diritti nel primo consiglio comunale utili".

"Grazie Marco Togni! Buon cammino! W la Ricerca".