LANCIANO: ''IL NARCISO'' DI ROCCA DI MEZZO VINCE FESTIVAL CORI FOLKLORISTICI

Pubblicazione: 02 maggio 2019 alle ore 15:08

LANCIANO - Lo scorso fine settimana si è svolta a Lanciano la sesta edizione del Festival di Cori Folkloristici, organizzata dall’Associazione Culturale St-Art di Fernando Rosato in collaborazione con l’Associazione Amici della Lirica presieduta dal maestro Nicola Calabrese.

La manifestazione ha avuto inizio alle 19 con la sfilata dei cori partecipanti lungo il Corso Trento e Trieste di Lanciano, per poi proseguire all’interno del Teatro Fenaroli.

Il concorso, a cui partecipavano diversi cori soprattutto della provincia di Chieti, ha visto trionfare l’Associazione Corale il Narciso di Rocca di Mezzo diretta dalla maestra Isabella Aromatario.

Il Coro ha ottenuto il primo Premio assoluto, raccogliendo innumerevoli consensi tra il pubblico e soprattutto tra i membri della giuria, tutti docenti di Conservatorio e maestri di Coro.

La serata ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo politico abruzzese e del panorama musicale, tra cui Gianni Vecchiati, presidente dell’Arca(Associazione regionale cori d’Abruzzo).

Nel 2018 il Concorso Frentano era stato vinto dall’Associazione Corale Gran Sasso, che ha partecipato come ospite alla serata. Anche per il 2019, con la vittoria dell’Associazione Corale il Narciso di Rocca di Mezzo, il Primo Premio rimane nella Provincia dell’Aquila.

"Questa vittoria - si legge in una nota - rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro di ricerca e valorizzazione della tradizione folkloristica abruzzese e di quella dell’Altopiano delle Rocche in particolare, per l’attenzione data alle elaborazioni corali scelte e per la cura e la maturità che il Coro il Narciso di Rocca di Mezzo ha saputo dimostrare nell’esecuzione dei brani in concorso".