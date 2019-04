LANCIANO: FIBRA OTTICA PRESTO IN CASE DI 12 MILA FAMIGLIE, LAVORI IN ESTATE

Pubblicazione: 04 aprile 2019 alle ore 17:34

LANCIANO - Ammonta a 4 milioni di euro l'investimento per realizzare la fibra ottica in banda larga a Lanciano e raggiungere le case di circa 12 mila famiglie, oltre agli uffici.

Il piano infrastrutturale, sottoscritto con il Comune, è stato presentato in Municipio dal sindaco Mario Pupillo con l'assessore alle Attività Produttive Francesca Caporale e, per la società Open Fiber, Marco Pasini, Regional Manager Abruzzo e Molise, e Nadine Chirizzi.

La rete di Open Fiber, attraverso 7 mila km di fibra, consentirà ai cittadini di Lanciano di navigare a una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, in modalità FTTH (Fiber To The Home).

L'investimento a Lanciano, interamente a carico di Open Fiber, vincitore di un bando del ministero dello Sviluppo Economico, rientra in un piano che coinvolge 271 città con investimento diretto e oltre 7 mila Comuni di piccole e medie dimensioni come concessionario Infratel. I lavori partiranno in estate per concludersi a settembre 2020. Per il tracciato sarà riutilizzato il 60% dei cavidotti di rete già esistenti per evitare di scavare.

Una volta conclusi i lavori l'utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino a oggi impossibile da raggiungere con reti in rame o misto fibra-rame. Dopo Pescara, Lanciano è la seconda città in Abruzzo ad avere questo innovativo servizio di comunicazione. Per Pupillo "la città diventa sempre più smart con moderni servizi di comunicazione utili anche a uffici amministrativi, scuole e ospedale, per la telemedicina e altri servizi, aumentando la concorrenzialità".