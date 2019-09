LANCIANO: BARMEN SI SFIDANO A COLPI DI LIQUORE, ISPIRATI DAL VATE

Pubblicazione: 07 settembre 2019 alle ore 09:39

LANCIANO - La sfida sarà a "colpi" di liquore d'anice e di fantasia, pensando al Vate.

Si terrà il 9 settembre prossimo, a Lanciano, la "Varnelli mix competition", gara nazionale riservata ai barmen, che arriveranno un po' da tutta Italia.

Protagonista della giornata, promossa dalla “Password Group”, sarà la distilleria Varnelli.

"Un marchio – spiega Rino Bussolo, presidente di Password Group - ricco di storia e di popolarità. Fondata nel 1868, grazie all'esperienza erboristica di Girolamo Varnelli, l'azienda di Pievebovigliana è la più antica casa liquoristica marchigiana. Attraverso quattro generazioni ha mantenuto con scrupolosa professionalità i vecchi metodi di lavorazione artigianali e la segretezza delle ricette con cui si assicura l'alto standard qualitativo dei prodotti".

L'iniziativa si svolgerà in un locale di prossima apertura, il "Santo Palato" situato in via Villa Martelli 1 a Lanciano.

L'appuntamento si aprirà a mezzogiorno con una masterclass nella quale si racconterà e si spiegheranno l'azienda Varnelli, le sue creazioni centenarie, la sua evoluzione e le sue peculiarità. Intervento a cura di Fabio Bacchi, del magazine BarTales; ospite d'onore Simonetta Varnelli. Prevista anche la degustazioni dei prodotti.

A seguire competizione tra barmen. "I quali - riprende Bussolo – sono chiamati a inventare e a preparare un cocktail, a base di anice Varnelli e che dovrà essere ispirato all'opera o alla vita di Gabriele D'Annunzio".

La gara sarà seguita e valutata da una giuria composta da famosi barmen, quali Riccardo Marinelli, Tommy Colonna e Federico Leone. A presiedere l'evento Bacchi e Paolo Sanna del ristopub Banana Republic di Roma. Saranno assegnati riconoscimenti.

"Iniziativa – conclude Bussolo – con cui ci si darà poi appuntamento a Roma per il 23 e 24 settembre prossimi per un Bar Show internazionale".

La “Password Group”, con sede a Castel Frentano, racchiude le associazioni “Password bartender”, “Password Academy” e la Federazione Italiana Barman Abruzzo e Molise.