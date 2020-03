LANCIANO: 29ENNE MUORE IN INCIDENTE STRADALE, ''DISTRUTTI DAL DOLORE, LASCI UN VUOTO INCOLMABILE''

Pubblicazione: 01 marzo 2020 alle ore 16:23

LANCIANO - Dolore a Lanciano per la morte del giovane lancianese di 29 anni che ha perso la vita questa mattina, intorno alle 8, in un incidente stradale sulla tangenziale a nord di Termoli.

Il ragazzo, Marco Cialfi, era al volante di una Lancia Y e stava transitando sull'arteria in direzione nord verso Vasto quando ha perso il controllo invadendo prima l'altra corsia di marcia e poi finendo contro il guard-rail.

Sul posto il 118 Molise e la Polizia stradale di Termoli per tutti i rilievi del caso.

Grande il vuoto che ha lasciato nella comunità lancianese, sconvolta dalla tragica notizia. Gli amici e i conoscenti sui social lo ricordano come "un ragazzo sempre sorridente e disponibile con tutti".

"Non ci posso credere, un ragazzo educatissimo, gentilissimo, sempre sorridente. Riposa in pace amico", scrive un utente su Fb. E ancora: "Hai lasciato un vuoto incolmabile, non ti dimenticheremo mai".