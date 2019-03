LA TROUPE DI FREEDOM GIRA IN ABRUZZO, GIACOBBO FA TAPPA A LANCIANO

Pubblicazione: 09 marzo 2019 alle ore 15:52

LANCIANO - Prosegue il tour abruzzese di Roberto Giacobbo, che sta girando dei servizi per la sua trasmissione, Freedom. Oltre il confine in onda su Rete 4 il giovedì in prima serata.

Oggi il conduttore e tutta la troupe sono a Lanciano (Chieti), città ricca di storia e di storie, dopo essere stati nei giorni scorsi sul Gran Sasso e sulla Majella.