LA PASQUA DEGLI ''ULTIMI'', IL COVID NON FERMA LA SOLIDARIETA' E GLI AIUTI AI PIU' BISOGNOSI

Pubblicazione: 12 aprile 2020 alle ore 08:00

L'AQUILA - L'emergenza coronavirus riduce tempi e spazi e così anche le occasioni di stare insieme a Pasqua, anche per i PIù bisognosi, diventano poche e limitate.

Ma nonostante le difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, la macchina della solidarietà non si ferma. Anche quest’anno, infatti, sono state organizzate iniziative a sostegno delle persone in difficoltà nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Tante le associazioni che terranno aperte le porte di mense e dormitori in tutta Italia, anche se in "versione sicurezza". O altre che si sono organizzate con la "solidarietà a domicilio" andando da chi almeno un tetto ce l'ha.

In Abruzzo un dolce pensiero pasquale per tutti, anche per i detenuti di Pescara e Chieti.

In questi giorni il Banco Alimentare dell’Abruzzo sta consegnando agli enti caritatevoli della rete e ai Comuni con cui sta collaborando ben 7 mila uova di Pasqua donate dalla Nestlè. Di queste, 230 sono state inviate anche ai detenuti di Pescara e Chieti.

Oltre alle uova, sono in consegna anche 1980 kg di pasticcini e biscotti dell’azienda dolciaria Sapori Veri di Notaresco, che ha donato al Banco Alimentare un totale di undici pedane di prodotti.

“Si tratta – spiega Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare dell’Abruzzo - di donazioni particolarmente gradite, che allietano giorni difficili per tutti, e che il Banco Alimentare dell’Abruzzo ha scelto di destinare sia ai sempre più numerosi bisognosi, sia a chi si trova in una condizione di reclusione carceraria: un gesto di attenzione in un momento storico difficile e in occasione di una festività importante come la Pasqua, augurando a tutti una pronta e vera rinascita”.

E la solidarietà degli agricoltori non si ferma neanche alla vigilia di Pasqua. Ieri i produttori del mercato di Campagna Amica di Teramo hanno donato alla sezione di Atri della Protezione civile pacchi dispense e buste della spesa da consegnare alle famiglie più bisognose.

L’iniziativa rientra tra le attività di solidarietà portate avanti in questi giorni dai produttori di Coldiretti che stanno collaborando con diverse associazioni di volontariato per venire incontro alle esigenze delle persone che vivono un momento di difficoltà economica aggravata dall’emergenza sanitaria.

A consegnare i prodotti donati dalle aziende del mercato è stata questa mattina presidente di Coldiretti Teramo Emanuela Ripani che ha incontrato il presidente della protezione civile di Atri Alvaro Guardiani.

“Un piccolo gesto di solidarietà ma non l’unico fatto in questo periodo – dice Ripani in una nota – un modo per far trascorrere la pasqua in serenità a coloro che in questo momento sono in gravi difficoltà economiche. La campagna non si ferma – conclude la presidente – e continua ad essere solidale come meglio può”.

A L'Aquila gli allievi del 91esimo corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza hanno donato 1000 uova di Pasqua da destinare alle persone maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

I dolci sono stati consegnati questa mattina presso il centro raccolta della Caritas di Pile, punto di riferimento per il progetto di solidarietà alimentare attivato dal Comune dell’Aquila, alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi, e del capo di stato maggiore della scuola, colonnello Giovanni Castrignanò.

“Si tratta di un doppio gesto di solidarietà: le uova acquistate, infatti, sono promosse dall’Ail, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, e dall’Ant, fondazione impegnata nella lotta ai tumor – spiega il primo cittadino – Il mio ringraziamento va al al comandante della scuola, generale di divisione, Gianluigi Miglioli, al capo di stato maggiore, colonnello Giovanni Castrignanò, e agli allievi della Guardia di finanza per un gesto che testimonia ulteriormente il legame tra la città dell’Aquila e le fiamme gialle”.

“Il loro sostegno si unisce a quanti in questi giorni stanno contribuendo a dare una mano a chi sta attraversando un moment particolare a causa del Covid 19 o sta affrontando altri tipi battaglie (una parte delle uova sarà consegnata presso l’ospedale San Salvatore). Grazie all’iniziativa di solidarietà alimentare ad oggi è stato possibile garantire un sostegno a 500 famiglie aquilane”.