LA ''MITICA'' PUPATTA TORNA AD ANIMARE LA PIAZZA DI VILLETTA BARREA PER IL CARNEVALE

Pubblicazione: 01 marzo 2019 alle ore 12:26

VILLETTA BARREA - La "mitica" pupatta del Carnevale torna ad animare la piazza di Villetta Barrea (L'Aquila9, borgo nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, durante lo storico corteo organizzato per domani, 2 marzo e martedì 5.

Si rinnova un'antica tradizione dal valore identitario anche per i villettesi nel mondo, con la pupatta che torna ad attraversare i vicoli del paese, e poi in un gioioso e colorato rito collettivo di purificazione ballerà in piazza, e infine prenderà fuoco tornando cenere.

Una tradizione dalle radici antiche riportata in auge da quindici anni a questa parte dalle volontarie dell'associazione culturale Pietramara.

L'appuntamento per uno dei carnevali più suggestivi e originali del centro Italia, è per sabato 2 marzo, con partenza alle ore 16 da piazza F.lli Virgilio, e per martedi 5 marzo, con partenza da parco San Giuseppe.

La sfilata in maschera al seguito della grande pupatta, in entrambi in casi culminerà nella piazza centrale del paese.

Il rito dell'accensione si celebrerà solo il martedì grasso, richiamando un de i significati piu profondi del Carnevale, il passaggio dall'inverno alla primavera, l'auspicio di un anno fecondo e fertile.

Ogni anno le sembianze della pupatta mutano, in base ad un tema prescelto, che sarà rivelato solo nel giorno dell'evento.

Il carnevale di Villetta Barrea è una ricorrenza molto sentita anche tra i villettesi emigrati nel mondo: a Pittsburgh, nel Villletta Barrea club, fa ancora oggi mostra di sé la storica pupatta di cartapesta di Pasquale Ciarletta, detto "Pasquale U'matt", realizzata negli anni '40 e che insieme ad un'altra pupatta di più recente fattura, sfila nel grande corteo del Columbus day.