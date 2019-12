L'UNIVERSITA' A LANCIANO: UNINETTUNO, ''I NUMERI DEL SUCCESSO''

Pubblicazione: 12 dicembre 2019 alle ore 16:11

LANCIANO - Oltre 146 studenti, suddivisi in tre turni, hanno partecipato il 5 dicembre agli esami del primo appello dell'anno accademico 2019-2020 nella sede del Polo Tecnologico Uninettuno di Lanciano. Si è trattato del tredicesimo appello d’esame svolto a Lanciano dal settembre 2017, data di apertura del Polo.

"Sono numeri molto positivi, che dimostrano come la sinergia fra la sede centrale di Uninettuno a Roma e il Consorzio Universitario di Lanciano - partecipato dal Comune di Lanciano e dalla BPER - sia stata e continuerà ad essere un beneficio per le tante persone che scelgono di studiare da casa con il metodo Uninettuno per sostenere gli esami a Lanciano, nella prestigiosa sede del Palazzo degli Studi 'Marcello De Cecco'.

È il punto in cui convergono il progetto internazionalista e globale di Uninettuno e l’attenzione al territorio che deve essere una priorità degli enti locali", sottolinea il presidente del Polo Uninettuno di Lanciano, Gianni Orecchioni.

"Siamo orgogliosi della risposta che il progetto dell’Università a Lanciano sta ricevendo e siamo felici di poterci affidare all’eccellenza di Uninettuno per realizzare uno dei tasselli più importanti dell’idea di Lanciano come Città dei Servizi. Il progetto avviato appena due anni fa sta facendo registrare numeri importanti e sempre più studenti raggiungono Lanciano non solo dall'Abruzzo, ma anche da Molise, Marche e Puglia per sostenere gli esami nel cuore della nostra città, lungo Corso Trento e Trieste, in una sede così importante", commenta il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo.

I numeri del Polo, a poco più di due anni dall’inaugurazione, parlano chiaro: ad oggi sono iscritti a Uninettuno, tramite il Polo di Lanciano, 150 studenti, provenienti dalle 4 province abruzzesi, dal Molise, dalla provincia di Foggia e da quella di Ascoli Piceno. In Italia e nel mondo, gli studenti attualmente iscritti a Uninettuno superano i 22mila.

Uninettuno è attiva dal 2005, in tempi in cui pensare di studiare su internet era un’idea visionaria e in anticipo di almeno dieci anni su quello che è, ad oggi, un fenomeno affermato.

L’offerta formativa di Uninettuno articola 31 Corsi di Laurea Triennali e Magistrali, oltre a Master e Corsi di Aggiornamento Professionale, nelle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Beni Culturali, Psicologia e Scienze della Comunicazione.

Scelgono Uninettuno sia gli studenti che già lavorano, sia gli studenti neodiplomati, poiché il metodo di studio online è un punto di forza per chiunque voglia studiare e laurearsi seguendo i propri ritmi, pienamente supportati dai docenti tutor. Per le sue caratteristiche, il metodo didattico online di Uninettuno ha ricevuto numerosi riconoscimenti negli anni.

Un altro punto a favore del Polo di Lanciano è la segreteria, orientata a un supporto smart, privo di lungaggini, verso chiunque richieda informazioni per l’iscrizione: grazie alla disponibilità di un sito sempre aggiornato www.uninettunoabruzzo.it e utilizzando i più attuali strumenti di comunicazione (come le campagne email, la pagina facebook “Uninettuno Lanciano” e gli appuntamenti via whatsapp), il personale di segreteria del Polo riesce a raggiungere un bacino piuttosto ampio di interessati durante tutto l’anno, poiché le iscrizioni a Uninettuno sono sempre aperte e senza test di ingresso.