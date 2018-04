DOMANI ATTESE MIGLIAIA DI PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE CHE PARTE DALLA FONTANA LUMINOSA, ABRUZZOWEB SEGUE IN DIRETTA LA PROTESTA L'EUROPA RIVUOLE 100 MILIONI DI TASSE

POST-SISMA, L'AQUILA SCENDE IN PIAZZA

Pubblicazione: 15 aprile 2018 alle ore 18:52

L'AQUILA - La città e il territorio si mobilitano per dire no alla restituzione delle tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma richiesta dalla Commissione europea che considera le somme milionarie aiuti di Stato: sono attese migliaia di persone domani all'Aquila alla manifestazione di protesta promossa dalla Regione e dal Comune alla quale hanno aderito forze sociali, produttive, amministratori, parlamentari e che AbruzzoWeb seguirà in diretta video.

È prevista la partecipazione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Scenderanno i piazza anche tanti cittadini e studenti che hanno avvertito, a nove anni dal terremoto del 6 aprile 2009, il momento decisivo per un territorio che cerca il riancio tra difficoltà e ritardi. unanime da questo punto di vista la considerazione che il pagamento delle tasse sospese causerebbe il fallimento di molte imprese e la pedita di centinaia di posti di lavoro.

Sono annunciate bandiere e striscioni neroverdi, i colori della città. Secondo quanto si è appreso, sono circa 350 le imprese e le partite Iva a cui sono state notificate cartelle esattoriali per un complessivi oltre 100 milioni di euro a cui vanno aggiunte sanzioni e interessi.

La comunità aquilana ha confermato la mobilitazione nonostante la proroga di 120 giorni dell'efficacia delle cartelle esattoriali stabilita con un provvedimento dal governo uscente. È stata confermata anche la opposizione al Tar contro la nomina del commissario incaricato del recupero delle somne nominato dalla presidenza del consiglio che si discuterà il 18 aprile.

"Abbiamo ricevuto adesioni da ogni parte e da ogni categoria, speriamo di essere in migliaia - spiega Ettore Barattelli, presidente dell'Associazone costruttri della provincia dell'Aquila, una delle categorie più esposte -. È una occasione per far risentore forte la voce dell'aquila in un periodo particolare della storia della città che a nove anni dal sisma si trova a metà della ricostruzione. È importante che la città si faccia ascoltare su temi, a partire da quello della restituzione delle tasse sospese, per i quali si registra un sentire comune. Vogliamo in particolare la quesione sia risolta definitivamente".

Il corteo partirà alle 10,30 di ldalla Fontana luminosa e si snoderà per le vie del centro storico, lungo Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II per concludersi alla Villa comunale dove sarà allestita una postazione da cui i rappresentanti delle istituzioni terranno i loro interventi.

Per consentire l’afflusso dei manifestanti l’Azienda comunale di trasporti metterà a disposizione, dalle 9 e 30, navette gratuite che partiranno, con cadenza ogni quindici minuti, dal parcheggio di Collemaggio. In occasione della giornata di mobilitazione, il traffico veicolare sarà interdetto nella zona della Fontana luminosa dalle ore 8 alle 12,30 e, temporaneamente, nelle aree interessate dal passaggio del corteo, ovvero corso Vittorio Emanuele, Corso Federico II e viale Crispi.

"Dopo mesi di trattative portate avanti cercando di far capire le ragioni di un territorio che ha rischiato di morire, ora è la volta della voce di popolo, con la manifestazione di domani diciamo no ad una palese ingiustizia, ad una burocrazia e una politica che non vogliono fare fino in fondo i conti con quello che accadde qui a L’Aquila e nei territori colpiti quel maledetto 6 april 2009", dice in una nota il deputato aquilano del Partito democratico Stefania Pezzopane.

"Errori, distrazioni, falsa coscienza hanno prodotto una richiesta assurda ed inaccettabile - continua il parlamentare -. L’ Europa - continia - è stata importante dopo il terremoto, ma ora è distante e contraddittoria, ci ha dato i fondi per l’emergenza e ora vuole riprendersi le tasse sospese con legge di stato che servivano a non far morire le imprese. Scrivono a vanvera di aiuti di stato, ma cosa dicono quei burocrati, noi stavamo morendo,e quello che abbiamo avuto ce lo siamo conquistati con le unghie e con i denti".

"La proroga di 120 giorni decisa giovedì dal governo, è importante ma non basta, bisogna risolvere definitivamente e mentre attendiamo il Tar, riprendiamo la nostra unica voce - spiega ancora - Quando nel 2009 e 2010 volevano farci restituire tutto e subito, manifestammo sull’autostrada, fui denunciata ed indagata. Lo rifarei mille volte. Diamoci una mossa, tutti insieme. Solo i colori neroverdi".

Pezzopane sottolinea che "ci vediamo domani alla Fontana Luminosa,così in tanti mi dicono in queste ore e sono sempre più numerosi. Spero tanto in un sostegno significativo. Le adesioni che giungono da ogni parte d’Abruzzo, categorie, sindacati, comuni, forze politiche, rappresentanti istituzionali danno il segno di quanto sia importante la giornata di domani a cui seguirà dopo pochi giorni il pronunciamento del Tar"..