L'EMICICLO SI VESTE TRICOLORE PER IL ''BATTAGLIONE ALPINI L'AQUILA''

Pubblicazione: 11 settembre 2019 alle ore 10:32

L'AQUILA – L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si schiera a sostegno del “4° Raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila” – Decennale del terremoto di L’Aquila 2009-2019” che si terrà all’Aquila dal 13 al 15 settembre prossimo.

Il presidente Lorenzo Sospiri, i duce vice-presidenti Roberto Santangelo e Domenico Pettinari, insieme ai consiglieri segretari Sabrina Bocchino e Dino Pepe, hanno infatti deliberato all’unanimità la concessione del patrocinio ed uno stanziamento economico per lo svolgimento dell’evento.

“Un atto doveroso che testimonia la volontà dell’Istituzione Regione di essere vicini agli alpini che tanto hanno fatto per l’Abruzzo durante il terremoto – afferma il presidente Lorenzo Sospiri - Una vicinanza che va oltremodo espressa e confermata alle popolazioni del cratere sismico che dopo 10 anni sono ancora alle prese con la ricostruzione fisica e sociale del territorio aquilano. Gli alpini sono uno degli esempi migliori di quanto fatto in Abruzzo durante le calamità e come Presidente dell’Assemblea legislativa sono onorato di poterli accogliere a Palazzo dell’Emiciclo”.

Il Consiglio infatti darà supporto logistico all’organizzazione dell’evento con Palazzo dell’Emiciclo che ospiterà parte delle celebrazioni.

Domenica 15 settembre, dalle ore 15 nella Sala Ipogea dell’Emiciclo, si terrà la cerimonia di conferimento degli attestati di riconoscimento per il “Decennale del Terremoto” con l’ingresso e gli onori militari del gonfalone della città dell’Aquila, del labaro Ana, dei Vessilli Sezionali che andranno a posizionarsi accanto al gonfalone della Regione Abruzzo.

Per l’occasione il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo sarà illuminato con il tricolore della bandiera italiana da venerdì 13 fino a lunedì 16 settembre.