L'AQUILANO PIERLUIGI MANTINI

PROSSIMO CONSIGLIERE DI STATO

NOMINA PRIMA DELLE POLITICHE

Pubblicazione: 20 gennaio 2018 alle ore 10:57

L'AQUILA - L'ex deputato aquilano Pierluigi Mantini, già vice presidente della giustizia amministrativa, è stato designato come nuovo componente del Consiglio di Stato.

Secondo quanto appreso da AbruzzoWeb il nome del giurista è nell'elenco dei 98 nomi che sarà presto all'esame del Consiglio dei ministri.

La nomina dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, prima del voto del 4 marzo.

La procedura di nomina si conclude con decreto del presidente della Repubblica.

Professore di diritto amministrativo al Politecnico di Milano, Mantini dal 2016 è anche componente della Commissione appalti dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

Fu eletto per la prima volta alla Camera nel 2001, nella circoscrizione Toscana in quota proporzionale, e confermato sia cinque anni dopo che nel 2008 in Lombardia, dove vive ormai da anni.