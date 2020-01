L'AQUILA: ZEROCALCARE E BARBAGALLO IN CITTA' DOPO POLEMICHE SU FESTIVAL DEGLI INCONTRI

Pubblicazione: 16 gennaio 2020 alle ore 16:05

L'AQUILA - Dopo le roventi polemiche dei mesi scorsi attorno al Festival degli incontri, la direttrice artistica Silvia Barbagallo e Zerocalcare saranno insieme a L’Aquila.

Mercoledì 22 gennaio alle 18,30, presso la sala conferenze della Libreria Colacchi, in corso Vittorio Emanuele 5, Barbagallo, già designata a giugno come responsabile editoriale della manifestazione, sarà a L’Aquila per rispondere all’appello che le era stato rivolto da un gruppo di cittadini aquilani a seguito dello strappo con il Comune dell'Aquila che aveva portato alla cancellazione del festival.

La vicenda del Festival era salita alla ribalta delle cronache nazionali per il duro scontro nato a seguito dell'iniziale niet del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli d'Italia, a due personaggi in particolare, Roberto Saviano e Zerocalcare, veto smentito dallo stesso primo cittadino in una conferenza stampa, in cui ha virato l'attenzione sulla poca chiarezza del programma stesso.

L'evento, finanziato dal Ministero dei Beni culturali con 700 mila euro dei fondi per le celebrazioni del decennale del sisma, aveva scatenato critiche su più fronti: in primis, secondo Biondi, quei soldi erano destinati ad iniziative nell'ambito del decennale e, visto che il programma era poco chiaro e la scelta degli ospiti nulla aveva a che vedere con il tema, aveva finito per bollarlo come "un luna park della sinistra".

I 700 mila euro, alla fine, sono stati "salvati" e saranno adoperati, come precisato dalla deputata Pd Stefania Pezzopane, dopo "un ragionamento serio, assieme al Ministero, perché serve che ci sia un utilizzo utile, che dia riscontro alle tante associazioni del territorio, non devono essere usati per evento spot".

Insieme a Barbagallo, mercoledì prossimo, saranno presenti alcuni degli ospiti che avrebbero preso parte al programma tra i quali proprio Zerocalcare, tra i principali ospiti che avevano originato lo scontro tra il primo cittadino, la stessa Barbagallo e Annalisa De Simone, ex presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo e ideatrice del Festival.

Per l'occasione sarà presente anche De Simone insieme alla scrittrice Donatella Di Pietrantonio.