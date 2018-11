L'AQUILA: WEDDING DAY DI ABRUZZO SPOSI A VILLA GIULIA L'11 NOVEMBRE

Pubblicazione: 08 novembre 2018 alle ore 17:22

L'AQUILA - L'11 Novembre, presso il ristorante Villa Giulia dell'Aquila si svolgerà un Wedding Day organizzato da Abruzzo Sposi.

Abruzzo Sposi nasce da un'idea di Nora Liberi ed è il primo evento interattivo in Italia: un progetto ambizioso che prende il via quest’anno ed ha l’obiettivo di mettere insieme le migliori aziende del matrimonio che abbiano una provata qualità dei loro servizi.

Questo progetto vuole accompagnare le coppie di sposi attraverso un vero e proprio percorso avvalendosi di tutti gli strumenti che si possono trovare all'interno della nuova piattaforma www.abruzzosposi.it.

L’evento diventa interattivo per 365 giorni l’anno ed in 6 occasioni diventa un incontro sul territorio: per quanto riguarda la provincia di L’Aquila è stata selezionata una delle strutture più importanti, Villa Giulia, con la quale Abruzzo Sposi ha stretto una collaborazione.

Domenica 11 Novembre le future coppie di sposi avranno a loro disposizione una selezionata cerchia di professionisti nei vari settori del matrimonio che presenterà il meglio delle proposte del mondo Wedding.

I futuri sposi avranno l’opportunità di analizzare le caratteristiche dei vari fornitori e scoprire qual è quello più adatto a rispondere alle proprie esigenze.

All'interno della manifestazione è prevista anche un'area interattiva in cui vari gruppi musicali si alterneranno con esibizioni live.

Per partecipare all'evento basta compilare il form con tutti i dati per ricevere il Coupon d’ingresso gratuito al seguente link: https://www.abruzzosposi.it/abruzzosposi-wedding-day.

Vi aspettiamo Domenica 11 Novembre, dalle ore 11 alle ore 20.

Le aziende che parteciparanno all'evento sono: Dama Giulia Arredamenti (Arredamento) - Big Joe Atelier (Atelier Cerimonia Donna/Uomo) - Patrizia Spose (Atelier Sposa) - Francesca Sposi (Atelier Sposa) - Arturo Pasquinucci (Lista Nozze) - Non Solo Party (Bomboniere) - Green Actually (Cosmesi Ecobiologica) - Centro benessere Narciso (Estetica) - Filly Wedding Floral Designer (fiorista) - Studio Fotografico Santarelli (foto e video) - Alessandro Luciani (Foto e Video) - Fotomovie Studio (foto e video) - Giulio Gennari (foto e video) - Lineaoro Gioielleria (gioielleria) - Francesco Di Cicco Music (musica) - Semitono (musica) - Twist Twist (musica) - Royale Wedding Music (musica) - Guido Rispoli (partecipazioni) - Lightingsound Freestyler (luci e service) - Cake Me Away di Sara Bologna (pasticceria) - Piemmeauto (auto) - Villa Giulia (ristorante).