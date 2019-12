L'AQUILA: VISITA DI COMMIATO PREFETTO LINARDI A COMANDO CARABINIERI

L'AQUILA - Il Prefetto di L’Aquila, Giuseppe Linardi, lascerà a giorni l'incarico e si è recato oggi in visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila. All’arrivo nella caserma “M.A.V.M. Dante Giovanni Jafolla”, ricevuto dal generale di Brigata Carlo Cerrina, comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, dal generale di Brigata Giampiero Costantini, Comandante della Regione Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise” e dal comandante Provinciale, colonnello Nazareno Santantonio.

Successivamente, il Prefetto ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri in servizio nella provincia, tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale e delle specialità dei Carabinieri Forestali, il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale ed alcuni componenti dell’Associazione Nazione Carabinieri in congedo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali.

Il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine per l’esemplare lavoro svolto a tutela dei cittadini nell’intera provincia, costituendo l’Arma dei Carabinieri un importante punto di riferimento per la collettività e le istituzioni. Ha ringraziato, inoltre, il colonnello Santantonio per il qualificato contributo sempre offerto in sede di tavoli istituzionali per la risoluzione di rilevanti problematiche attinenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica. In conclusione, il sentito scambio di auguri per le imminenti festività natalizie e il presente istituzionale donato dal colonnello Nazareno Santantonio al Prefetto Linardi in ricordo del proficuo periodo di lavoro trascorso a L’Aquila.