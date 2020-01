L'AQUILA: UN WEEKEND CON GLI ESPERTI DEL MATRIMONIO, A VILLA GIULIA TORNA ''SPOSIAMOCI''

Pubblicazione: 18 gennaio 2020 alle ore 20:45

L'AQUILA - Un weekend in villa con esperti dell'organizzazione di matrimoni: all'Aquila torna "Sposiamoci".

L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolgerà a Villa Giulia il 25 e 26 gennaio.

Ad accogliere i visitatori ci saranno 35 aziende espositrici esperte nel settore delle cerimonie, pronte a fornire consulenze mirate e personalizzate.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutte le coppie che stanno pensando o hanno già deciso di convolare a nozze, per aiutarle capire tutto ciò di cui c’è bisogno e per non arrivare impreparati al grande giorno.

Come si svolgerà l’evento?

All’ingresso è possibile effettuare la registrazione per la partecipazione all’estrazione di due premi che potranno essere spesi, dalle coppie che convoleranno a nozze entro il 24 Gennaio 2021, tra gli operatori presenti:

- un bonus da 500 euro

- un bonus da 300 euro

Una volta registrati alle coppie non resterà che seguire il percorso pensato appositamente per loro e scoprire le promozioni che ogni azienda riserverà, oppure semplicemente curiosare e prendere spunti.



Gli orari di apertura al pubblico: sabato 25 gennaio dalle 16 alle 21; domenica 26 gennaio dalle 11 alle 21.

L’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Le aziende che parteciperanno all’evento sono: ATELIER BIG JOE abiti; CENTRO BENESSERE NARCISO estetica; CENTRO STAMPA POINT grafica e stampa; DAMA GIULIA ARREDAMENTI arredamenti; DIGITAL PRINT di Mancini Emanuela grafica e stampa; EMPORIO 13 lista di nozze; FRANCESCA SPOSI abiti; FRANCESCO DI CICCO MUSIC musica; GIANMARIO VENTURA – STUDIO GRAFICO grafica e stampa; GREEN ACTUALLY cosmesi ecobiologica; GUIDO RISPOLI GRAFICA & STAMPA grafica e stampa; HOTEL RESIDENCE AZZURRO (3 STELLE) accoglienza; IL PAESE DELLE MERAVIGLIE allestimenti; ITALPASS VIAGGI E TURISMO agenzia di viaggio; LA VIE EN BLANC ATELIER abiti; LEONETTI IL PARRUCCHIERE parrucchieri; LINEA ORO GIOIELLERIA gioielleria; L’ISOLA DEL TESORO GIOIELLERIA gioielleria; M’AMA NON M’AMA fiorista; ME BEAUTE’ MAKE UP STUDIO estetica; MUSICARTE ENSEMBLE musica; MUSICA PER MATRIMONIO musica; MYRIAM FOSSELLINI FOTOGRAFIE foto e video; ROBERTO GRILLO FOTOGRAFIA foto e video; ROMANTICA ATELIER abiti; SELFIE BOX L‘AQUILA arte e divertimento; SPOSABELLA di Patrizia Ferella bomboniere ; SPOSI D’ABRUZZO magazine; STUDIO FOTOGRAFICO SANTARELLI foto e video; STUDIO FOTOGRAFICO SARACINO foto e video; VILLA GIULIA ristorante; VINTAGE CAR auto di lusso e d’epoca; VIRIDI WEDDING wedding planner; WE DO, WEDDING CINEMATOGRAPHY video.