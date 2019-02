L'AQUILA: TUTTO PRONTO PER LA SFILATA CARRI ALLEGORICI

Pubblicazione: 22 febbraio 2019 alle ore 17:28

L'AQUILA - Domenica 24 febbraio si terrà a L'Aquila la seconda edizione della "Sfilata dei carri allegorici". L'evento promosso dal Settore Politiche per il Benessere della Persona, per la cui organizzazione ha collaborato anche il gruppo consiliare “Insieme per L’Aquila” è inserito nel più ampio cartellone di "L'Aquila in maschera 2019".

I carri sfileranno da Piazza Battaglione Alpini, dove è previsto il ritrovo a partire dalle ore 15, a piazza Duomo, animando il centro storico.

La parata sarà aperta dai "Bandierai dei quattro quarti" dell'Aquila, che parteciperanno anche con costumi tipici medievali, seguirà la sfilata dei bambini organizzata da UISP e Associazione Punto Luce, che si esibiranno anche in piazza Duomo con la rappresentazione "Parole di cartone".

Al corteo sfileranno inoltre i carri allegorici organizzati dalla Proloco di Coppito, con la "Carica dei 101", dalla Proloco Piana di Roio con un carro dedicato agli anni '50 e dalla Compagnia teatrale delle Sette ville di San Demetrio, che parteciperà con "Il corteo funebre di Re carnevale" e la banda musicale.

L'allegra carovana si ritroverà in Piazza Duomo, dove si terrà l'esibizione dei bandierai e dell'iniziativa "Parole di cartone", mentre i carri rimarranno in esposizione per l’intero pomeriggio.

Segnaliamo inoltre, le iniziative organizzate dalle singole Associazioni cittadine e inserite nel cartellone della seconda edizione di “L’Aquila in maschera”, che si svolgeranno a L’Aquila fino al 5 marzo.

1 marzo ore 16.00

MuNDA – MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO

CHE MASCHERONE INDOSSI A CARNEVALE

Laboratorio didattico dedicato ai mascheroni della Fontana dell 99 cannelle – creazione maschere

ASSOCIAZIONE D-MuNDA

2 marzo ore 15.30

SALA POLIVALENTE MOVIMENTO CELESTINIANO

FESTA DI CARNEVALE

FRATERNA TAU ONLUS – MOVIMENTO CELESTINIANO

2 marzo ore 18.00

RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE

PAGANINI IN SWING

ISA – ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE

3 marzo ore 10.00

PIAZZA DUOMO

IL CARNEVALE IN PIAZZA – V EDIZIONE

MAMME PER L’AQUILA

3 marzo dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

PIAZZA DUOMO

UNICEF – BAMBINI UNITI PER I BAMBINI

Laboratorio didattico creazione maschere, animazione e pesca di solidarietà con premi

COMITATO UNICEF – L’AQUILA

5 marzo ore 15.30

MURATA GIGOTTI – COPPITO (AQ)

CARNEVALE A MURATA GIGOTTI

Sfilata di maschere per le vie del paese, festa con giochi e balli, premiazione maschera più bella.

PROLOCO DI COPPITO

5 marzo ore 17.00

MuNDA – MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO

CARNEVALE TRADIZIONALE ABRUZZESE

ASSOCIAZIONE CULTURALE PANTA REI

5 marzo dalle ore 17.30 alle ore 19.30

PALESTRA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” – COLLE SAPONE

LE MASCHERE SULLE ROTELLE

Coreografie sulle rotelle, storie e narrazioni, esibizione di gruppi spettacolo in maschera provenienti da tutto l’Abruzzo e regioni limitrofe

CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO