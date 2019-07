L'AQUILA: TSA PENULTIMO PER PROPOSTA ARTISTICA,

PAOLO ROMANO, ''TESTIMONIANZA DI SCIATTERIA''

Pubblicazione: 14 luglio 2019 alle ore 15:42

L'AQUILA - Il Teatro Stabile d’Abruzzo (Tsa) è al penultimo posto per livello di proposta artistica.

Ad annunciarlo, in una nota pubblicata sui social, è il capogruppo de Il Passo Possibile, Paolo Romano, che sottolinea come questo risultato sia la "testimonianza di una sciatteria che non viene spazzata via neanche da un naturale moto d’orgoglio".

"Sono stati pubblicati i risultati della Commissione di prosa che certifica il livello della proposta artistica del Teatro Stabile d’Abruzzo a firma del direttore - scrive Romano - Dopo essere stati gli ultimi in termini di qualità lo scorso anno, il 2019 ci vede penultimi a solo un punto di vantaggio dallo stabile di Catania, testimonianza di una sciatteria che non viene spazzata via neanche da un naturale moto d’orgoglio".

"Il Teatro Stabile d’Abruzzo è nell’ultima e terza sotto categoria dei tric (teatri di rilevante interesse culturale) e nel suo progetto di sviluppo e crescita fatica a risalire la china a causa di una proposta artistica giudicata, dalla commissione preposta, poco prestigiosa", conclude il capogruppo.