L'AQUILA: TRE GIORNI DI FESTA CON ''IL BELLO DELLA MUSICA'' E LO ZOO DI 105, IL PROGRAMMA

Pubblicazione: 17 giugno 2019 alle ore 15:37

L'AQUILA - Dopo il successo di pubblico riscontrato nelle passate edizioni, torna "Il Bello della Musica", per la prima all'Aquila, con tre serate di divertimento, animazione d’eccellenza e ospiti nazionali.

Quest’anno la prima tappa estiva sarà nel capoluogo abruzzese: la Villa comunale si trasformerà in una grande area di intrattenimento all’aperto dove il pubblico; già a partire dalle 19 si potrà degustare un aperitivo o cenare con i tipici arrosticini abruzzesi.

L’iniziativa è stata presentata stamani a Palazzo Fibbioni dal sindaco Pierluigi Biondi, dal consigliere comunale Roberto Junior Silveri e da Sandro Simonetti, promotore dell’iniziativa, che lo scorso anno a San Benedetto del Tronto ha richiato oltre 5 mila persone.

L'evento ha un costo di 26 mila euro, come precisato durante l'incontro da Simonetti, e il Comune del capoluogo abruzzese ha partecipato con una spesa di 8 mila euro.

Grandi ospiti nazionali faranno ballare e divertire il pubblico presente. Si comincia venerdì 28 giugno con un tuffo nel passato grazie alla musica dei mitici Datura.

Sabato 29 si terrà il party Reggaeton Safari con le hit dell'estate. Domenica 30 spazio allo "Zoo di 105".

Dal programma radiofonico più ascoltato d’Italia saliranno sul palco Pippo Palmieri e Dj Squalo che infiammeranno il palco della Villa Comunale.

Non mancheranno T-Shirt e gadget di Radio 105.

Media partner dell’evento Vera Tv che sarà presente con tre dirette serali al canale 79 per Marche ed Abruzzo ed 89 per il Lazio.

Tra gli altri partner anche il Caffè del Marinaio e Zibaldo, la piattaforma online per spedire la tua posta comodamente dalla scrivania.

Tre serate in cui sarà impossibile non farsi trascinare dalle emozioni e dai diversi generi musicali. Feste capaci di mettere insieme e divertire diverse generazioni.

Una iniziativa illustrata dal sindaco Pierluigi Biondi e dal consigliere comunale Roberto Junior Silveri.

"Questo progetto - spiega il primo cittadino - consentirà a tanti giovani e appassionati di musica di animare un centro storico che stiamo rilanciando e per il quale, come amministrazione, abbiamo ideato e sostenuto proposte in grado di garantire appuntamenti ricreativi e di qualità nell’arco dell’intera estate aquilana".

"Musica e sano divertimento - gli fa eco Silveri - perché L'Aquila ha ripreso a volare e vuole che sempre maggiori iniziative abbiamo luogo in città. Perché, in fondo, il bello della musica è la capacità di aggregare e saper ricreare un senso di comunità per rinascere tutti insieme e ripartire con più forza".