L'AQUILA: TRASATTI DIMESSO DALL'OSPEDALE, ''POSITIVO DECORSO OPERATORIO''

Pubblicazione: 21 ottobre 2018 alle ore 16:01

L'AQUILA - "È già da qualche giorno che Umberto Trasatti, segretario generale della Cgil della provincia dell’Aquila, è uscito dall’ospedale San Salvatore ed è tornato a casa per sottoporsi alle cure e al riposo necessari dopo l’operazione chirurgica cui è stato sottoposto da bravissimi medici e sanitari cui va il nostro ringraziamento".

Lo fa sapere il sindacato in una nota.

"La Cgil aquilana, nel dare notizia di un decorso operatorio positivo del suo segretario, vuole anche ringraziare pubblicamente la città e l’intera regione per la manifestazioni di stima e affetto che sin dal momento più difficile hanno raggiunto Umberto Trasatti e l’organizzazione".

"Sono stati infatti centinaia e centinaia i messaggi, le lettere, le mail e i contatti che la Cgil provinciale e i suoi dirigenti hanno ricevuto, una dimostrazione di affetto e vicinanza dei cittadini davvero importante e che mostra ancora una volta la fiducia e la stima che la provincia dell’Aquila e l’intero Abruzzo nutrono non solo per Umberto Trasatti ma per l’intera organizzazione sindacale", conclude la nota.