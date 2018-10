L'AQUILA TRA STORIA, SPLATTER E MAGIA CON L'ABRUZZO HORROR FILM FESTIVAL

Pubblicazione: 26 ottobre 2018 alle ore 17:25

L'AQUILA - Tutto pronto per l'Abruzzo Horror Film Festival dell'Aquila, giunto alla sua quarta edizione, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre nel capoluogo abruzzese, organizzato dall'associazione culturale L'Aquila Young di Marcello Di Giacomo.

Eventi a tema horror in tutto il centro storico, "quartier generale" sarà la cornice di Palazzetto dei Nobili.

Anche la Fontana Luminosa si presenterà con una veste nuova, quasi splatter, verrà infatti colorata di rosso dal 31 ottobre al 4 novembre, scenografia ideale per chi vorrà scattarsi un #horrorselfie.

Horror Parade il 31 alle 21,30 con appuntamento alla Villa comunale per poi partire alle 22, il percorso passerà per piazza Duomo, piazza Palazzo, Fontana Luminosa e piazza Chiarino, la partecipazione è totalmente gratuita e per info si può contattare Jacopo al numero 349/1258352.

Altro evento sarà l’escape room dedicata al film horror Annabelle, che avrà luogo nei sotterranei di Palazzetto dei Nobili, creata in esclusiva per il Festival a cui si potrà durante tutte le giornate della manifestazione, prenotandosi al numero 389/8258638.

Annabelle è un film spin-off dell'horror L'evocazione - The Conjuring, basato su alcuni fatti misteriosi e legati al paranormale, che secondo la coppia di demonologi Ed e Lorraine Warren sarebbero realmente accaduti.

Sempre presso il Palazzetto dei Nobili sarà possibile visitare il villaggio horror, con l'allestimento della mostra dark di Voivod.

Sabato 3 novembre invece sarà la volta della notte horror, in tutto il centro storico si svolgerà la battaglia tra zombie e umani, per informazioni contattare il numero 331/7383503.

Sempre sabato presso l’Auditorium del Parco si terrà lo spettacolo "La storia di un mago straordinario" di e con Luca Lombardo, per una serata tra illusione e magia, per informazioni e prenotazioni 331/7383503.

Nel giorno di chiusura del festival, domenica 4 novembre, ci saranno una serie di eventi, tra cui la passeggiata al cimitero (posti limitati), per informazioni contattare il numero 349/0871974.

A seguire "Les Versets Maudits", organizzato dalla Compagnia dei poeti dell'Aquila presso la sala lignea del Palazzetto dei Nobili ed il giardino privato alle 17.

Alle 19,30 ci sarà invece la cerimonia di premiazione del Festival, a cui parteciperà il regista di fama internazionale Ruggero Deodato.

E per concludere anche la cena con delitto ispirata al celebre film Il Padrino, in collaborazione con il locale Public Enemy, per informazioni e prenotazioni, contattare il numero, 349/0654265.

Il programma completo si può scaricare fotografando con lo smartphone il qr code sul sito www.abruzzohorrorfestival.it.