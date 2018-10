SOPRALLUOGO SOTTOSEGRETARIO VACCA, ''CULTURA E' ELEMENTO IDENTITARIO PER IL FUTURO DEL TERRITORIO''. DI COSIMO, ''LA CITTA' ATTENDE CON GIOIA'' L'AQUILA: ''TEATRO COMUNALE A CAPODANNO 2020'', L'ANNUNCIO TRA I TESORI DEL CANTIERE

Pubblicazione: 12 ottobre 2018 alle ore 21:37

L’AQUILA - Capodanno 2020.

Questa la data della possibile riapertura del Teatro Comunale dell’Aquila, annunciata oggi dall’assessore alla Cultura del Comune dell’Aquila Sabrina Di Cosimo, dopo il sopralluogo di oggi all’interno del cantiere con ol sottosegretario ai Beni culturali, Gianluca Vacca, il sindaco del capoluogo d’Abruzzo, Pierluigi Biondi e il presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo, Annalisa De Simone.

“La città tutta attende con gioia e trepidazione il grande giorno dell'inaugurazione che potrebbe essere (da fonti ufficiali) per il concerto di Capodanno del 2020!”, le parole della Di Cosimo sul suo profilo Facebook.

Il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e Turismo, durante la sua visita, ha voluto rimarcare l'importanza della Cultura e dei tesori del capoluogo abruzzese sotto un profilo identitario.

"Riteniamo fondamentale per una città come L'Aquila puntare sulla cultura come elemento identitario anche per il futuro del territorio. Per questo l'impegno del Mibac nel sostenere le istituzioni culturali è massimo", ha detto l'onorevole.

Vacca, poi, ha annunciato che in occasione del decennale del sisma, l'anno prossimo, verranno messe in campo una serie di iniziative e che "il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, e quello mio personale, saranno totali".

Il sottosegretario, però, ha spiegato anche: "Stiamo rimediando ai disastri del precedente Governo, che ha tagliato i fondi agli enti dello spettacolo aquilani eliminando la clausola di salvaguardia prevista precedentemente. Contestualmente il Governo del cambiamento intende promuovere, e sostenere, processi virtuosi di rinnovamento che puntino sul merito, sulle competenze e sull'innovazione. Per troppo tempo anche gli enti culturali sono stati ostaggio dei partiti, che li hanno utilizzati secondo logiche di consenso che di artistico avevano ben poco. È arrivata l'ora di scardinare questi meccanismi e liberare la cultura dai partiti", ha concluso Vacca.

E intanto cominciano a girare sempre via social delle foto che mostrano dei veri e propri tesori emersi durante i difficili lavori post-sisma da ben 13 milioni di euro. (r.s.)