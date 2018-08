L'AQUILA: ''SULLE TRACCE DEL DRAGO'' CHIUDE CON ANIMAZIONE, GIOCHI E MUSICA

Pubblicazione: 18 agosto 2018 alle ore 16:03

L'AQUILA - Si avvia alla conclusione la IX edizione del festival "Sulle Tracce del Drago".

Fitto il programma ludico-culturale e musicale dell'ultima giornata dell'evento: l'appuntamento d'apertura è per le ore 10 con l'animazione pensata per i più piccoli (ma coinvolgente anche per i più grandi) a cura del Distretto88, del Ludobus e dei Beorniani d'Abruzzo.

Nel pomeriggio, prima della gara cosplay, ci sarà un incontro con uno dei manager più importanti dell'industria culturale italiana: Corrado Camilli.

E poi ancora tornei, dimostrazioni di arti marziali (a cura di Giovanni Marconi - Amto), rievocazione storica (con Rosso D'Aquila), arene multimediali.

La sera, un intenso programma musicale: dalle ore 20 i Dip Parpol in Big Rock, storica tribute band aquilana, a seguire la BimBumBam Cartoon Band e il grande ospite DJOsso.