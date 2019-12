L'AQUILA: SUCCESSO PER IL PRIMO ''BOXING DAY'' DEL SUBBUTEO GRAN SASSO

Pubblicazione: 27 dicembre 2019 alle ore 12:15

L'AQUILA - Giornata di Subbuteo di alto livello per il "Boxing Day 2019", torneo organizzato dal Subbuteo Gran Sasso - L'Aquila nel giorno di Santo Stefano, che, tradizionalmente, in Inghilterra vede scendere in campo la Premier League.

Ai nastri di partenza si sono presentati venti giocatori (molti militanti nella Serie A del Subbuteo) provenienti da Abruzzo, Campania, Lazio ed Umbria.

I partecipanti, divisi inizialmente in quattro gironi da cinque squadre, si sono dati battaglia sui quattro campi predisposti per il torneo negli spazi della Birreria Gran Sasso.

Nel tabellone Master (a cui avevano accesso i primi due classificati dei quattro gironi di qualificazione) la vittoria è andata al ternano Marco Perotti.

Perotti, giocatore tesserato con l'Aosta, in finale si è imposto 1-0 su Adriano Iobbi dell'OSC Giulianova.

Nel tabellone Cadetti (riservato ai giocatori classificatisi terzi, quarti e quinti al termine dei gironi) si è invece imposto il salernitano Francesco Zollfanelli.

Zolfanelli (anche lui tesserato con l'Aosta) ha battuto in finale, con il risultato di 2-0, Emanuele Perotti.

Tra i portacolori dell'ospitante Subbuteo Gran Sasso - L'Aquila, infine, la miglior prestazione l'ha fatta registrare Simone Laurenzi.

Laurenzi, dopo aver superato il girone con due vittorie un pareggio ed una sconfitta, nella partita dei quarti di finale Master si è arreso di misura ad Adriano Iobbi, poi finalista.