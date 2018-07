L'AQUILA: SOLISTI AQUILANI E CESARE CHIACCHIARETTA IN CONCERTO AL MUNDA

Pubblicazione: 30 luglio 2018 alle ore 11:53

L'AQUILA - Per la rassegna Musica e Territorio, appuntamento il 31 luglio, alle 18,30, al Munda con I Solisti Aquilani Quartetto, Daniele Orlando e Nicola Marvulli, ai violini; Margherita Di Giovanni alla viola; Giulio Ferretti al violoncello, e Cesare Chiacchiaretta, fisarmonicista a tutto tondo, e appassionato di bandoneon.

Il concerto è interamente dedicato a Piazzolla del quale Chiacchiaretta è un profondo conoscitore.

Nato a Chieti, Chiacchiaretta si dedica sin da giovanissimo allo studio della fisarmonica per poi intraprendere ed affiancargli quello del bandoneon. Ha studiato con il maestro Claudio Calista presso l’Accademia Musicale Pescarese, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari nel 1995.

In seguito si è perfezionato con maestri del calibro di M. Bonnay, V. Zubitsky e M. Ellegaard.

È stato premiato nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali ottenendo tra gli altri il primo premio, nel 1993, al Concorso internazionale “Città di Castelfidardo”. Nel 1991 è prescelto quale unico rappresentante italiano alla Coppa del Mondo dell’Unesco.

Nel 1993 viene invitato a partecipare, in rappresentanza per l’Italia, al 43° trofeo Mondiale della Fisarmonica a Setubal (Portogallo). Ha tenuto oltre 1.000 concerti in 35 Paesi al mondo e suonando da solista con importanti orchestre.

Ha suonato sotto la direzione del maestro Riccardo Muti presso il Teatro dell’Opera di Roma con l’orchestra Cherubini eseguendo musiche di Nino Rota.

Ha collaborato con Eddie Daniels, Amanda Sandrelli, Elio, Enzo Iacchetti, Giampaolo Bandini, Corrado Giuffredi, Trio di Parma, Enrico Fagone.

Nel 2008 ha svolto una tournée in veste di bandoneonista con Fernando Suarez Paz, (il violinista di Astor Piazzolla) e con il quale ha inciso un disco risultato vincitore del premio della Critica Orpheus Award.

Nel 2011 ha vinto il Premio Astor Piazzolla per la divulgazione dell’opera del grande maestro argentino.

Ha tenuto Masterclasses nelle Università di Missoula (Montana-Usa), San Pietroburgo (Russia), Loyola University (Los Angeles-Usa) e Conservatorio Centrale di Pechino (Cina).

Recentemente ha inciso per la Naxos Productions il concerto di Roberto Di Marino e le Five Tango Sensations di Astor Piazzolla con l’Orchestra Croatian Philarmonic diretta da Miran Vaupotic.

Il cartellone della serata attraversa le partiture più note e affascinanti di Astor Piazzolla, uno straordinario genio musicale che ha saputo rivoluzionare ciò che in Argentina è considerato intoccabile ossia il tango e la musica del tango e creare un nuovo tango tra spirito e colori argentini e strumenti e tecniche più classici e tradizionali che lo legano ai grandi maestri, soprattutto europei.

Per gli abbonati alla rassegna "Musica per la città" 2017-2018,l' ingresso è gratuito, dal momento che il concerto sostituisce quello previsto il 21 febbraio scorso e annullato a causa di sopraggiunti impegni dell'artista ospite, Roby Lakatos.

E non solo sarà possibile farsi ammaliare dalla musica di Piazzolla, ma anche ammirare un'opera di Cola dell'Amatrice, che esposta nel Museo Nazionale d’Abruzzo al Castello Cinquecentesco fino al sisma, ritorna a casa dopo 9 anni nelle sale del Munda: La Sacra Famiglia con San Giovannino e San Francesco d'Assisi. Ingresso 5 euro.